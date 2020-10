À Dunkerque, ArcelorMittal veut produire de l'acier "vert"

Un site industriel qui s'étend sur 450 hectares, un labyrinthe de conduites de gaz, 115 kilomètres de voies ferrées, des montagnes de minerais de fer, des collines de ferraille. Ici et là, des fumées qui s'échappent sur un terrain venteux aux couleurs ocres qui borde la mer du Nord. Et chaque jour 200.000 tonnes d'aciers produits, soit l'équivalent de trois tours Eiffel. L'usine d'ArcelorMittal à Dunkerque (Nord) est un lieu hors normes. Ses volumes de production sont vertigineux. Ses émissions de carbone le sont tout autant. Chaque année, le plus gros site européen du numéro un mondial de l'acier rejette 11 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. A elle seule, l'usine, née en 1962 sur les rives du troisième port de l'Hexagone, représente ainsi 3,6% du total des émissions annuelles de l'industrie française (environ 305 millions de tonnes de CO2).

Alors que l'Accord de Paris fêtera son cinquième anniversaire dans quelques semaines, et que toutes les parties prenantes sont invitées à revoir à la hausse leurs engagements, ArcelorMittal s'est lancé dans un projet ambitieux mais indispensable pour tenter d'endiguer le changement climatique: décarboner son activité afin de produire de l'acier "vert". Dans cette optique, il s'est fixé deux objectifs : diminuer ses émissions de CO2 de 30% à l'horizon 2030 en Europe, puis atteindre la neutralité carbone dans le monde à l'horizon 2050.

Les hauts fourneaux au cœur de la décarbonation

Le défi est colossal car l'industrie sidérurgique reste une très grande consommatrice de charbon. Ce combustible riche en carbone est utilisé, sous forme de coke, pour fabriquer de la fonte liquide par fusion du minerai de fer oxydé. Ce procédé industriel est mis en oeuvre dans les hauts fourneaux, dont deux sont en...