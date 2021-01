Chantiers de l'Atlantique/Fincantieri, c'est fini

Il n'y aura pas de sixième prolongation... Chantiers de l'Atlantique/Fincantieri, c'est bel et bien fini. Pourtant la France avait tenté de soutenir jusqu'au bout un accord de cession de 51% des titres des Chantiers de l'Atlantique, conclu en 2018 avec le constructeur naval italien Fincantieri. Le 30 décembre 2020, le gouvernement avait même annoncé une cinquième prolongation de cet accord, qui devait initialement arriver à son terme en juin 2019. Un acharnement thérapeutique, qui a enfin pris fin ce mercredi. L'accord de cession des titres des Chantiers de l'Atlantique, signé le 2 février 2018 par l'État français, Fincantieri et Naval Group prend fin le dimanche 31 janvier. Résultat, l'État français en reste l'actionnaire principal (84,3% du capital) et "soutiendra l'entreprise aussi longtemps que la crise...