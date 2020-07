L'État veut mettre le paquet sur une reconquête industrielle dans les zones rurales

Le « Pack Rebond », présenté conjointement par la ministre chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher et la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault lors d'une visite à Chalon-sur-Saône, vise à ancrer l'industrie dans des zones rurales. Cela se matérialisera par de nouveaux sites industriels « clés en main », des formations dédiés ou encore le recrutement de jeunes diplômés.

« Nos territoires sont la clé de voûte de la reconquête industrielle française. Le « Pack rebond » vise à relocaliser dans nos régions des activités stratégiques et créatrices d'emplois », considère Jacqueline Gourault. Et Agnès Pannier-Runacher d'ajouter : « Nous faisons de notre industrie le moteur de la relance sur tout le territoire national ».

De 12 à 78 sites industriels « clés en main »

Lancés en début d'année, les sites « clés en main » proposent des infrastructures dédiées (énergie, haut débit, logistique) et ont passé un certain nombre de contrôles, assurant aux industriels intéressés des procédures accélérées. Les entrepreneurs pourront en plus compter sur un permis de construire délivré en trois mois et une autorisation environnementale en neuf mois.

12 premiers sites ont été présentés en janvier. Seules les régions Île-de-France et Bourgogne-Franche-Comté en étaient dépourvues. Avec cette nouvelle vague de 66 sites - portant le tout à 78 - l'ensemble des régions de France métropolitaine disposera d'au moins une de ces structures. La mieux fournie étant les Hauts-de-France (15 sites) contre seulement deux en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Booster la formation et le recrutement

Parallèlement, les ministres ont lancé un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour les collectivités qui souhaiteraient ouvrir des formations industrielles correspondant aux besoins de leurs PME et ETI. L'objectif est de soutenir la dynamisation du tissu industriel dans les villes moyennes.

En complément, le « Pack rebond » comprend une opération visant à recruter 1 000 « volontaires territoriaux en entreprise » (VTE), des jeunes diplômés qui viennent travailler dans des PME et ETI. Les entreprises recevront une aide publique de 4 000 euros pour le recrutement d'un VTE dans un territoire d'industrie, et le VTE bénéficiera d'une aide de 1 200 euros pour ses frais d'hébergement.

