Les jeans Levi's cartonnent à la Bourse de New York

Retour en fanfare à la Bourse de New York pour Levi Strauss, après 34 ans d'absence. Le fabricant californien de jeans a vu son cours bondir de plus de 33% dans les premiers échanges ce jeudi 21 mars. L'entreprise, cotée sous le symbole "LEVI" , avait fixé le prix de son introduction à 17 dollars, au-dessus de la fourchette indicative entre 14 et 16 dollars. A plus de 22 dollars, Levi's est valorisé quelque 8,7 milliards de dollars.

Les actionnaires historiques ont cédé pour 462,4 millions de dollars d'actions et le groupe de San Francisco a levé 160,9 millions via l'émission d'actions nouvelles. L'entreprise avait été retirée de la cote en 1985, 14 ans après son entrée en Bourse, par la famille Haas, descendante du fondateur Levi Strauss, par le biais d'un LBO (leverage-buy-out, rachat par endettement) qui avait coûté 1,7 milliard de dollars. La famille conservera 80% des droits de vote.

Bon signe pour Lyft ?

Sa filiale japonaise est cotée à Tokyo et la maison-mère publie ses comptes régulièrement. Au cours de l'exercice 2018 clos à fin novembre, Levi Strauss & Co a réalisé des ventes de 5,5 milliards de dollars, en hausse de 14%, et un bénéfice net de 285 millions de dollars. La marque fondée en 1965 profite du retour en vogue des jeans.

Ce bon accueil des investisseurs est jugé de bon augure pour les grosses opérations à venir, notamment l'introduction de Lyft, concurrent d'Uber, dont le placement aurait été largement sursouscrit, pour une valorisation estimée autour de 23 milliards de dollars. Le prix sera fixé le 28 mars. L'introduction d'Uber pourrait être lancée dès avril.