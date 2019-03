Les entrées en Bourse chutent lourdement en ce début d'année 2019

Au premier trimestre 2019, seulement 199 sociétés dans le monde ont fait leur premier pas en Bourse. C'est 41% de moins que l'an passée, à la même période, révèle ce jeudi le cabinet EY dans une étude sur les introductions en Bourse. En valeur, la baisse est encore plus spectaculaire avec 13,1 milliards de dollars levés, soit 74% de moins qu'au premier trimestre 2018.

Bien que traditionnellement, le premier trimestre est généralement calme en termes d'introductions en Bourse, 2019 l'est encore plus que d'habitude à cause des multiples incertitudes qui planent sur le commerce mondial.

« L'épais brouillard des tensions géopolitiques, les problèmes commerciaux entre Etats-Unis, Chine et Europe ainsi que l'incertitude sur le départ du Royaume-Uni de l'UE ont ralenti » l'activité, explique Martin Steinbach, spécialiste du sujet chez EY.

L'Europe au ralenti, encore pire aux É tats-Unis

Dans le détail, la région Asie-Pacifique limite la casse avec 126 introductions en Bourse (-24% par rapport à 2018) dont 35 sur la seule place de Hong-Kong. En volume, la baisse est un peu plus marquée (-32%) avec 6,4 milliards de dollars levés.

En revanche, l'Europe connaît une chute plus importante avec 23 entrées en Bourse (-51%) pour 351 millions de dollars (contre 14,1 milliards l'an passé, soit une baisse de 98%). Et c'est encore pire de l'autre côté de l'Atlantique : seules 20 introductions en Bourse ont été enregistrées au premier trimestre aux Etats-Unis (-57%) pour 3 milliards de dollars (-82%), affectées notamment par le plus long "Shutdown" (fermeture partielle faute de budget voté) de l'administration américaine au début de l'année.

« Avec plusieurs gros projets d'introductions en Bourse et des licornes qui attendent le bon moment (...) on peut s'attendre à un rebond de l'activité dans la deuxième moitié de 2019, les incertitudes géopolitiques et commerciales montrant des signes positifs de stabilité et de résolution », prévoit néanmoins l'étude.

Levi Strauss & Co valorisé 6,6 milliards pour son retour en Bourse

Pourtant, depuis quelques jours, nombreuses sont les entreprises à annoncer leur prochaine entrée en Bourse. L'une des plus attendues est celle de Lyft, la société américaine de VTC rivale d'Uber, qui prépare son introduction au Nasdaq.

Il y a aussi celle de la licorne américaine Slack et du célèbre fabricant de jeans Levi Strauss & Co, qui fait son retour à Wall Street ce jeudi après 34 ans d'absence. Le groupe a annoncé avoir placé pour 623,3 millions de dollars d'actions dans le cadre de son offre publique de vente (IPO), qui le valorise 6,6 milliards de dollars (5,8 milliards d'euros) pour son retour en Bourse.

Le prix d'introduction du fabricant américain de jeans a été fixé à 17 dollars, soit au-dessus de la fourchette indicative de l'IPO, qui allait de 14 à 16 dollars.

(avec AFP et Reuters)