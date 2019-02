La licorne américaine Slack prépare son entrée en Bourse

Après des mois de rumeurs, Slack officialise sa volonté d'entrer en Bourse. La messagerie d'entreprise a fait savoir lundi qu'elle avait déposé un dossier "confidentiel" - ce qui permet de ne pas dévoiler les détails de l'opération - auprès de la SEC, le régulateur américain. La société, lancée à San Francisco en 2014, n'a pas donné de détails ni précisé son calendrier. Elle fait partie des licornes, ces entreprises non cotées dont la valorisation dépasse le milliard de dollars, dont l'entrée en Bourse est très attendue pour cette année, aux côtés d'Uber, Lyft ou encore Airbnb.

Slack viserait une "cotation directe", selon le Wall Street Journal. Cette forme d'introduction en Bourse assez inhabituelle ne prévoit pas d'émission de nouvelles actions : elle permet uniquement aux actionnaires actuels de revendre leurs titres. Réputée comme plus simple, la cotation directe permet aussi aux entreprises nouvellement cotées d'économiser certains coûts, comme des commissions. En revanche, cette procédure est aussi imprévisible, car le prix des titres n'est pas fixé d'avance. Cette forme d'introduction atypique a été utilisée avec succès l'année dernière par la plateforme de streaming Spotify.

Valorisation de 7,1 milliards de dollars

Toujours selon le Wall Street Journal, Slack vise une valorisation supérieure à 7,1 milliards de dollars, qui a été établie après son dernier tour de table en août dernier. Au total, l'entreprise américaine a levé environ 1,2 milliard de dollars au cours de 11 tours de table, selon Crunchbase. La licorne, qui emploie 1.200 salariés, pourrait réaliser l'opération au printemps, selon la presse américaine.

Conçu comme une simple messagerie professionnelle, le service facilite la communication en entreprise en proposant des "canaux de discussion" (channels en anglais), qui permettent aux salariés d'interagir et de partager des documents par équipes, thématiques ou projets en cours. Le concept, d'une simplicité désarmante tout en étant novateur, a permis à Slack de s'imposer rapidement comme un outil de management à part entière, déployé à tous les niveaux de l'entreprise.

10 millions d'utilisateurs dans 150 pays

La startup de la Silicon Valley revendique désormais plus de 10 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans plus de 150 pays - contre seulement 2 millions en 2016. Slack attire aujourd'hui des clients dans des secteurs très différents. Des entreprises technologiques bien sûr (Spotify, Airbnb, eBay...), mais aussi des acteurs du commerce (LVMH, Marks & Spencer, Asos...) et des médias (BBC, Forbes, Time...). Pour l'entreprise, la clé de son succès réside dans sa simplicité d'utilisation:

« Dans le monde du travail, certains employés sont obligés de travailler sur des outils qui leur sont imposés et qui, parfois, sont très compliqués », expliquait à La Tribune en novembre dernier April Underwood, responsable produits chez Slack et ancienne de Twitter, Google et Apple. « Nous construisons Slack avec le confort de l'utilisateur en tête, pour lui proposer un service aussi simple que n'importe quelle autre application de la vie courante », estimait la dirigeante.

Son business model est axé sur le « freemium ». Il permet de tester Slack grâce à une offre gratuite, avant d'opter éventuellement pour un abonnement payant plus complet, allant de 6,25 euros à 11,75 euros mensuels par utilisateur. Au total, l'entreprise revendique plus 85.000 utilisateurs payants dans le monde - un chiffre qui a augmenté de plus de 50% au cours de l'année dernière.