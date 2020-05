Pourquoi les fonds activistes préoccupent tant en France

La position de la France en matière d'activisme actionnarial est enfin fixée. La semaine dernière, le gendarme de la Bourse a publié ses recommandations sur le sujet. Très répandue aux États-Unis et plus largement dans le monde anglo-saxon, cette pratique est en revanche récente en France et fait l'objet de nombreuses critiques. Elle désigne le comportement que certains investisseurs, alors qualifiés de fonds activistes, peuvent adopter en prenant des participations dans des entreprises pour exercer une action visant à modifier ou faire évoluer leur stratégie ou leur gouvernance.

Ces investisseurs sont notamment redoutés par les entreprises lorsqu'ils sortent du dialogue privé et mènent des campagnes publiques pour mettre en lumière certaines failles, comme la mauvaise performance d'un dirigeant, une stratégie inadaptée, la gouvernance mise en place, la composition du conseil d'administration ou encore la structure juridique choisie et la façon dont les dirigeants sont rémunérés. Leur objectif final étant de faire adopter des dispositions qui permettront d'améliorer la performance de l'entreprise et de bénéficier de l'augmentation de son cours sur les marchés à l'occasion d'une...