SEB : un bénéfice net de 100 millions d'euros au premier semestre

SEB a annoncé ce mercredi un bénéfice net de 100 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 9,8%, et vise une croissance organique de ses ventes supérieure à 7% pour l'année 2019, malgré un environnement mondial jugé "complexe". Lors de la publication de ses résultats du premier trimestre fin avril, le groupe prévoyait simplement une "croissance" organique (c'est-à-dire à taux de change et à périmètre constants) de ses ventes, sans en spécifier le niveau.

Le bénéfice opérationnel d'activité ajusté (ROPA), indicateur privilégié par le groupe, est quant à lui en hausse de 10,7% à 230 millions d'euros. Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes du groupe ont atteint 3,337 milliards d'euros, en hausse de 10,3% (ou +8,4% en organique) Et sur le seul deuxième trimestre, la progression du chiffre d'affaires est comparable à 1,615 milliard d'euros (+10,1% ou +8,2% en organique).

L'activité grand public progresse ainsi de 7,2% et l'activité professionnelle, qui comprend les machines à café et les équipements hôteliers, bondit de 20,1% grâce à d'importants contrats signés aux Etats-Unis et en Asie. L'activité progresse par ailleurs dans toutes les zones géographiques où le groupe est présent.

SEB vise une croissance organique des ventes au-dessus de 7%

Il s'agit du 18e trimestre consécutif où la croissance organique dépasse 5%, selon un communiqué du groupe. "Ces performances, servies par de solides fondamentaux, s'inscrivent dans un environnement complexe et volatil, marqué par des tensions concurrentielles et promotionnelles liées à la mutation profonde de la distribution", souligne Thierry de la Tour d'Artaise, PDG du groupe, cité dans le communiqué.

Fort de ce premier semestre qualifié de "très dynamique", SEB a précisé ses objectifs pour l'année: une croissance organique des ventes au-dessus de 7% et un ROPA en progression de 6%. L'endettement net du groupe s'établit à 2,43 milliards d'euros. C'est 413 millions de plus que l'an dernier à la même période, mais ce chiffre intègre notamment l'acquisition du numéro deux américain du café filtre professionnel, Wilbur Curtis, en début d'année.