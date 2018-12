Amazon et ses magasins sans caisse partent à l'assaut des aéroports

Après en avoir implanté quelques-uns en ville, Amazon envisage désormais d'introduire ses magasins sans caisse dans les grands aéroports américains. Selon Reuters, qui cite des documents officiels et une personne informée de ce projet, cette ambition permettrait au groupe de Jeff Bezos de poursuivre le développement de son concept de magasin automatisé sans caisse, Amazon Go.

L'agence a rappelé que la division du groupe spécialisée dans l'informatique dématérialisée ("Cloud"), Amazon Web Services, serait déjà en contact avec divers aéroports pour d'autres activités. Une personne ayant connaissance du dossier a précisé que le géant américain avait détaché l'un de ses employés sur le projet.

Pour faire ses courses dans Amazon Go, les consommateurs doivent télécharger une application, qui sert d'abord à ouvrir le portillon à l'entrée du magasin. L'application, associée à une carte de crédit, sert de panier virtuel. Des capteurs détectent et comptabilisent virtuellement les produits pris ou reposés par les clients pendant qu'ils font leurs courses. Une fois les achats terminés, la facture détaillée est ensuite envoyée sur les boîtes mail des clients.

Déjà sept magasins Amazon Go

Amazon utilise déjà ce dispositif d'automatisation de ce type depuis plusieurs mois, dans sept magasins connectés Amazon Go à San Francisco, Seattle et Chicago, où sont principalement vendus des produits alimentaires. Selon un article du Wall Street Journal publié le 2 décembre dernier, Amazon, qui avait racheté la chaîne de magasins bio Whole Foods, pour 13,7 milliards de dollars en juin 2017, serait en train de tester sa technologie de paiement sur des surfaces plus étendues. L'agence Bloomberg avait également révélé, en septembre dernier, que le géant américain envisageait d'ouvrir jusqu'à 3.000 magasins sans caisse Amazon Go, d'ici à 2021.

Le premier magasin lancé en grande pompe en janvier 2018, situé dans le centre-ville de Seattle, avait nécessité un investissement de plus d'un million de dollars pour le seul matériel informatique. Lors de la publication des résultats trimestriels fin juillet, le géant de l'e-commerce avait affiché le meilleur bénéfice trimestriel de son histoire, en franchissant la barre des 2 milliards de dollars.

Carrefour et Casino inspirés par le modèle

Sur le modèle d'Amazon Go, le français Carrefour a également prévu d'ouvrir en mars 2019 un magasin automatisé de 56 m² destiné uniquement aux employés du siège du groupe, à Massy en Essonne. Le supermarché fonctionnerait grâce à des caméras équipées d'un système de reconnaissance faciale, selon une récente information du magazine Linéaires. En octobre dernier, le groupe Casino a, quant à lui, ouvert un magasin, « Le 4 » situé avenue Franklin Roosevelt à Paris, sans caissier ni caissière. Une application mobile doit être utilisée pour entrer, payer ses achats et quitter les lieux.

Pourtant, les consommateurs français ne verraient pas d'un très bon œil cette nouvelle manière de faire ses courses. Selon un sondage d'Opinion Way pour Diebold Nixdorf, dévoilé en début 2017, 60% d'entre eux déclaraient ne pas vouloir faire leurs courses dans un magasin du type Amazon Go.