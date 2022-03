Les salariés ukrainiens demandent à l'enseigne Leroy Merlin (groupe Mulliez) de quitter la Russie

« Cessez les ventes en Russie ». Ce message, inscrit sur une photo du magasin Leroy Merlin bombardé de Kiev a été posté sur le compte Instagram Officiel de l'enseigne de bricolage en Ukraine. Les salariés demandent une nouvelle fois à Adeo, la holding de Leroy Merlin, de cesser ses activités en Russie. Ils ont même lancé une pétition à ce sujet. L'enseigne est, comme Auchan et Decathlon contrôlée par la famille française Mulliez.

« Nous demandons vigoureusement à Adeo et à AFM (association familiale Mulliez NDLR) de cesser (leurs) activités en Russie, ce qui privera l'agresseur de l'opportunité de financer » l'offensive russe en Ukraine, indique encore cette pétition, signée "Leroy Merlin Ukraine" et qui avait recueilli un peu plus de 5.500 signatures lundi à la mi-journée.

Une salariée s'exprimant sous couvert d'anonymat a expliqué à l'AFP que cette pétition avait été réalisée au nom d'une « grande partie des salariés ukrainiens » du groupe. Sollicitée par l'AFP lundi en milieu de matinée, la communication d'Adeo et de Leroy Merlin n'avait pas réagi à la mi-journée.

Le magasin Leroy Merlin se trouve dans le centre commercial Retroville, dans le nord-ouest de Kiev, qui a été bombardé dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant la mort d'au moins huit personnes, selon le parquet général ukrainien, alors que les forces russes tentent toujours d'encercler la capitale du pays.

Un appel identique d'élus écologistes déjà la semaine dernière

Lundi 14 mars déjà, des élus Europe Écologie les Verts s'étaient rendus au siège d'Auchan près de Lille pour appeler les enseignes appartenant à la famille Mulliez à cesser leurs activités en Russie en représailles à l'invasion de l'Ukraine. « Paix, climat, même combat » ou encore « Auchan, Mulliez, stop Russie », avaient scandé deux conseillers généraux, des élus municipaux et une conseillère régionale EELV. Ils avaient marché avec une poignée de militants derrière une banderole « Solidarité Ukraine ».

« On a vu beaucoup de groupes, y compris très capitalistes, prêts à renoncer à des profits car en terme d'image, ce n'est plus possible de rester en Russie », soulignait la conseillère régionale des Hauts-de-France Marine Tondelier. Pour Guy Hannebique, militant local d'EELV : « Les entreprises française sont parmi les plus timides » dans leurs prises de distance avec la Russie. « C'est la honte », ajoutait-il, déplorant le « silence indécent » du gouvernement sur le sujet.

Auchan indiquait en interne « avoir fait le choix de ne pas quitter la Russie afin de continuer à verser les salaires et fournir de l'alimentation » à la population, rapportait à l'AFP le délégué syndical CFDT Gilles Martin. Et de reconnaître : « C'est un choix qui risque d'être de plus en plus difficile à tenir ».

La Russie, gros marché pour Leroy Merlin et Auchan

Si certaines enseignes internationales suspendent ou ont suspendu leur activité en Russie, le spécialiste du bricolage avait auparavant décliné toute demande de commentaire sur l'invasion russe en Ukraine. De manière générale, l'Association Familiale Mulliez, qui détient Leroy Merlin, Auchan ou encore Decathlon, est peu diserte sur le sujet, le marché russe étant loin d'être négligeable pour ces trois enseignes. L'offensive russe tombe au plus mal pour le groupe, qui s'était félicité fin février d'être enfin parvenu à redresser son activité dans le pays, « après plusieurs années de décroissance de son chiffre d'affaires ». « Tous les indicateurs financiers sont repassés dans le vert en 2021 », se réjouissait même l'entreprise le 25 février, au moment de la publication de ses résultats annuels.

En Russie, Leroy Merlin revendique, sur son site internet, 36.000 salariés opérants dans 107 hypermarchés et 62 villes. Un chiffre à mettre en regard avec le nombre total de magasins de l'enseigne : 464 dans 12 pays. Son chiffre d'affaires en 2020 a été de 4,2 milliards d'euros, soit son deuxième marché derrière la France (6,7 milliards d'euros). Adeo, la holding de Leroy Merlin, a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires total de 22,3 milliards d'euros. Plus de 18% de son activité est donc réalisée en Russie, ce qui rend l'enseigne particulièrement exposée à la Russie.

La Russie compte aussi beaucoup pour Auchan. La chaîne de magasins exploite 231 magasins en Russie, pour un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros, soit plus de 10% de son produit des activités ordinaires total en 2021, 30,5 milliards d'euros. Présent en Russie depuis 2002, le groupe y emploie plus de 30.000 personnes et défend une approche locale notamment pour ses fournisseurs, comme en Ukraine où il emploie 5.000 personnes. Il exploite en outre via sa filière russe un magasin en Crimée.

Autre enseigne de la galaxie Mulliez, Decathlon est également présent en Russie, depuis 2006 et avec 60 magasins et un site d'e-commerce dans 25 villes russes. L'enseigne est notamment présente dans la région de Moscou, où sont situés 22 de ses magasins. Dans le monde, le groupe est présent dans 70 pays à travers environ 1.700 points de vente. L'enseigne, également présente en Ukraine, avait annoncé fin février avoir « gelé » son activité sur place, « dans la logique de ne pas exposer » ses quelques 150 salariés sur place « à une situation qui ne garantit pas totalement leur sécurité ». Elle y exploite 4 magasins ainsi qu'un site de ventes en ligne.

(Avec AFP)