Russie : des magasins Sephora rouvrent sous la marque « Île de Beauté »

Les bouleversements dans le monde de la grande distribution se poursuivent en Russie, huit mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est au tour de la marque Sephora, propriété de LVMH revendu par le groupe français après avoir abandonné ses activités dans le pays en mars, de changer de nom pour délaisser son origine occidentale. La marque de parfums et cosmétiques a rouvert une partie de ses magasins ce lundi sous le nom « Ile de Beauté », a indiqué la société russe, après une interruption d'activité de plusieurs mois.

Île de Beauté est une chaîne russe initialement rachetée en 2016 par le groupe LVMH. Elle est l'un des plus important détaillants du secteur en Russie et cette acquisition manifestait les ambitions du groupe français de s'étendre à l'Est.

Sephora, qui possédait 88 magasins en Russie et employait 1.200 personnes, a annoncé en juillet un accord pour la vente de 100% des actions de filiale en Russie à la suite de la guerre en Ukraine.

Dans ce contexte, comme à chaque changement de marque, les repreneurs russes s'attèlent à remplacer les codes occidentaux par des éléments plus nationaux. « Beaucoup de choses ont changé depuis notre dernière rencontre », a ainsi déclaré l'entreprise russe en s'adressant à sa clientèle. « Nous avons été contraints de suspendre l'activité de nos magasins mais nous avons conservé tous les emplois et continué à soutenir les employés, tout en travaillant en parallèle à la refonte des processus internes de l'entreprise. »

Le distributeur connaît ainsi le même sort que d'autres marques emblématiques de la grande distribution, mais qui, après avoir cédé leurs activités sont reprises par des entreprises russes. Starbucks est ainsi devenu « Stars Coffee », McDonald's Vkousno i totchka ("Délicieux, point."), parmi 300 grandes entreprises qui ont du suspendre leurs activités pour sanctionner la Russie belligérante.

(Avec Reuters)

