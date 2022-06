Perquisitions chez Orpea, plaintes contre Korian : les Ehpad dans la tourmente

La situation se tend dans les Ehpads privés. Au lendemain de l'audition de l'ex-DG d'Orpea, ce mercredi 8 juin, une perquisition était en cours au siège du groupe privé à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Une dizaine de gendarmes de la Section de recherche de Versailles et de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) sont entrés dans le siège de l'entreprise de gestion privée d'Ehpad en début de matinée, a constaté une journaliste de l'AFP. On apprenait dans la matinée que d'autres perquisitions se déroulaient simultanément dans les directions régionales d'Orpea. La direction d'Orpea a confirmé que des perquisitions étaient «en cours», tant au siège que dans ses directions régionales.

Ces perquisitions s'effectuent dans le cadre de l'enquête ouverte en avril sur des soupçons de maltraitance institutionnelle dans les établissements d'hébergement de personnes âgées gérés par Orpea et sur d'éventuelles infractions financières commises par le groupe privé. Cette enquête a été jointe à d'autres investigations, lancées en février, pour « faux et usage de faux et infraction à la législation sur le travail en recourant abusivement à des contrats à durée déterminée ».

C'est un nouveau coup d'accélérateur dans le « scandale Orpea » en référence à des faits intervenus dans les établissements spécialisés dans l'hébergement des personnes âgées (Ehpad, maisons de retraites) gérés par le groupe et dénoncés dans un livre enquête de Victor Castanet, "Les Fossoyeurs" qui accuse le groupe privé d'avoir mis en place un « système » pour optimiser ses bénéfices au détriment du bien-être des résidents et des employés.

Au lendemain de l'audition de l'ancien DG d'Orpea

Cette perquisition des locaux intervient également au lendemain de l'audition par la gendarmerie d'Yves Le Masne, l'ancien directeur général d'Orpea, au sujet de sa revente d'actions après qu'il eût appris, selon le Canard enchaîné, la parution prochaine de ce livre-enquête « Les Fossoyeurs » qui a plongé le groupe gestionnaire d'Ehpad en pleine tourmente.

L'hebdomadaire avait, en effet, indiqué le 2 février dernier qu'Yves Le Masne avait revendu en juillet dernier pour 588.000 euros d'actions du groupe « trois semaines seulement après que la direction d'Orpea a été informée de la parution prochaine du livre ». Yves Le Masne, qui était entendu librement, avait jusqu'ici « vivement nié toute accusation de délit d'initié ». Il avait assuré que la vente d'« environ un tiers de (ses) actions » n'avait « rien à voir avec le livre de Victor Castanet, qui ne créait pas pour nous d'inquiétude particulière ».

Orpea plonge en Bourse, comme Korian qui fait face à 30 plaintes

Suite à ces perquisitions au siège (mais également dans les directions régionales du groupe privé d'Ehpad), le titre Orpea chutait de 4,79% à 24,04 euros.

Par ailleurs ce matin, l'action du groupe Korian dévissait de 9,46% à 16,95 euros après le dépôt de 30 plaintes de familles de résidents visant des Ehpad du groupe Korian, notamment pour « homicide involontaire », lesquelles plaintes vont être déposées ce mercredi devant une douzaine de parquets dans plusieurs régions de France. Depuis le début de l'année, l'action Orpea a perdu plus de 72%, tandis que le cours de celle de Korian a chuté de plus de 38%.

Un rapport d'enquête de l'IGF et de l'IGAS cinglant

Pour rappel, le 26 mars 2022, après le cinglant rapport d'enquête, établi par l'Inspection générale des Finances (IGF) et celle des Affaires sociales (IGAS), à la demande du gouvernement, sur les pratiques du groupe privé Orpea, spécialisé dans la gestion de maisons de retraite, l'Etat déposait plainte contre Orpea, et demandait aussi le remboursement de dotations publiques. En revanche, l'Etat décidait alors, contrairement à ce qui avait été avancé initialement, de ne pas rendre public ce rapport d'enquête, au nom du secret des affaires.

Finalement, après une phase d'imbroglio, une version expurgée paraissait en avril: «524 pages accablantes» qui, selon la Gazette des Communes, même sans la partie concernée par le «secret des affaires», militent pour revoir l'organisation, la gouvernance et le contrôle du secteur de l'autonomie.

(Avec AFP)