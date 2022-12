« Avatar 2 » dope la fréquentation des salles de cinéma en France

Carton plein pour Avatar 2. Treize ans après Avatar, qui a approché les trois milliards d'euros de recettes, Avatar: la voie de l'eau a déjà réuni en France plus de 2,7 millions de spectateurs. C'est mieux que le premier en 2009, qui avait atteint 2,648 millions d'entrées en première semaine.

Selon les données de CBO Box office mercredi, c'est l'un des 20 meilleurs démarrages du siècle, alors qu'Avatar n'était que 24e. C'est même le 18e meilleur démarrage sur sept jours en France depuis 2001, et le meilleur depuis Spider-Man: No Way Home en décembre 2021, avec 2,779 millions d'entrées. Avant cela, il faut remonter à 2019, avant la pandémie de Covid-19, pour retrouver un tel niveau d'entrées en première semaine. Avatar: la voie de l'eau a écrasé la concurrence lors de la semaine du 14 au 20 décembre. Avec 3h12, il est plus long d'une demi-heure que le premier.

Environ deux tiers des spectateurs français ont vu le film dans des salles proposant 3D HDR et technologie HFR, et dans la majorité des cas, en salles premium, soulignaient en début de semaine les studios 20th Century. Avatar, présenté comme une révolution technologique par son utilisation de la 3D, avait été l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. En France, il avait totalisé 14,775 millions d'entrées, au bout de 19 semaines d'exploitation.

Du mieux depuis octobre pour les salles de cinéma

Depuis octobre, les exploiteurs de salle de cinéma soufflent après un mois de septembre catastrophique et 7,38 millions d'entrées, un plus bas historique pour ce mois, hormis en 2020. En octobre, Black Adam, superproduction de DC Comics, a permis à la fréquentation de rebondir. Elle atteignait 14,26 millions d'entrées. En novembre, l'embellie s'est poursuivi avec 14,78 millions d'entrées grâce, en partie au film d'Olivier Dayan, Simone, le voyage du siècle.

Disney + conteste la réglementation française

Par ailleurs, en France, Avalonia, l'étrange voyage sera disponible à partir de vendredi 23 décembre pour les abonnés à Disney+. L'empire du divertissement, mécontent du système de chronologie des médias qui protège les cinémas en régulant la façon dont les films peuvent être diffusés ensuite, a décidé de ne pas le sortir en France. Cette réglementation française permet de protéger les salles, chaînes et diffuseurs qui financent la création, en régulant la sortie sur Internet, dans le commerce ou à la télévision des films. Disney avait déjà menacé de refuser la sortie en salle de Black Panther, plaidant pour faciliter la sortie des films sur sa plateforme de vidéo en ligne.

Pourtant, la chronologie des médias a déjà été amendée. Disney peut désormais, comme Amazon, mettre en ligne ses productions 17 mois après leur sortie en salles, contre 36 auparavant. Netflix, qui contribue à la création française, peut faire de même après 15 mois et Canal+, l'un des principaux financeurs en France, six mois seulement. Insuffisant pour Disney qui fait pression pour réviser ces règles.

(Avec AFP)

