Disney : l’ancien directeur général Bob Iger rappelé en urgence pour redonner de l'élan au Royaume enchanté

Chez Disney, les Bob se succèdent. A la suite du départ inexpliqué de Bob Chapek, Bob Iger, 71 ans, le remplace et retrouve la fonction de directeur général qu'il avait quittée en 2020. Il a accepté, souligne un communiqué, de revenir pour deux ans à la tête du Royaume enchanté avec l'objectif d'établir une stratégie pour « une croissance renouvelée ».

« Le conseil a estimé qu'au moment où Disney s'engage dans une période de plus en plus complexe de transformation du secteur, Bob Iger est particulièrement bien placé pour diriger la société à travers cette période charnière », a justifié la présidente du conseil d'administration, Susan Arnold, dans le communiqué.

Il aura aussi pour objectif de travailler avec le conseil d'administration pour lui trouver un successeur.

Bob Iger, qui était resté président du conseil d'administration du groupe jusqu'en 2021, « a le profond respect de l'équipe de direction de Disney », selon le communiqué. A la tête de l'entreprise de 2005 à 2020, l'emblématique patron l'avait transformée en un empire du divertissement, entre les acquisitions du studio d'animation Pixar en 2006, de Marvel en 2009 ou de l'essentiel des actifs de l'ex-groupe 21st Century Fox en 2019.

Sous son mandat, la capitalisation boursière de Disney avait quintuplé. « Je suis très optimiste quant à l'avenir de cette grande entreprise et ravi que le conseil d'administration me demande de revenir en tant que directeur général », a commenté Bob Iger.

Le cours de Bourse en recul de plus de 40% depuis le début de l'année

Remercié par la présidente du conseil d'administration, Susan Arnold, pour les « services qu'il a rendus à Disney au cours de sa longue carrière, notamment en guidant l'entreprise à travers les défis inédits de la pandémie », Bob Chapek ne sera donc pas l'homme qui doit accompagner l'entreprise « dans une période de plus en plus complexe de transformation du secteur ».

Bob Chapek, un vétéran de Disney, avait pris ses fonctions début 2020, juste au début de la pandémie. Il a dû gérer la fermeture des parcs d'attractions et des cinémas mais aussi l'expansion du streaming. Les résultats de cette activité sont récemment ressortis mitigés, Disney+ gagnait au troisième trimestre des abonnés mais les plateformes de streaming du groupe californien (Disney+, ESPN+ et Hulu) ont engrangé une perte opérationnelle de près de 1,5 milliard de dollars. Disney+ devrait dépasser les 108 millions de spectateurs américains d'ici la fin de l'année, selon les chiffres du cabinet Insider Intelligence.

Bob Chapek en conflit avec le gouverneur conservateur de Floride

La branche « parcs d'attraction, expériences et produits dérivés » a généré 7,4 milliards de revenus, en augmentation de 36% sur un an, au quatrième trimestre de son exercice décalé. Insuffisant : Disney a déçu avec des revenus de 20,1 milliards de dollars et des profits à 162 millions, en hausse sur un an. L'action est en baisse de plus de 13% depuis le 1er novembre et de plus de 40% depuis le début d'année.

Le mandat de Bob Chapek a aussi été marqué par un épisode compliqué en Floride où l'entreprise avait, en début d'année, initialement décidé de ne pas se prononcer contre une loi interdisant d'enseigner des sujets en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre à l'école primaire. Poussé par des employés, le patron a finalement ouvertement critiqué le texte, suscitant l'ire du gouverneur conservateur Ron DeSantis et conduisant à la suppression d'un statut administratif favorable dont bénéficiait le parc d'attractions Disney World depuis les années 1960 dans cet État.

(Avec AFP)