Forte progression d'abonnés pour Disney + mais les pertes se creusent

Disney+ souffle le chaud et le froid. D'un côté, la plateforme s'appuie désormais sur une progression de 12 millions d'abonnés par rapport à la fin juin, soit bien plus que ce à quoi s'attendait le marché et portant le nombre total à 164,2 millions. De l'autre, ses pertes opérationnelles sur un an, à 1,47 milliard de dollars pour la période de juillet à septembre, ont atteint leur « pire niveau », selon un communiqué de résultats trimestriels publié mardi.

Bob Chapek, le patron, a toutefois promis « qu'elles commenceraient à diminuer pendant le trimestre en cours » et de nouveau assuré que Disney+ parviendrait à la rentabilité en 2024.

Un nouvel abonnement avec publicité

Pour cela, la plateforme dispose de plusieurs leviers. Comme Netflix, Disney+ va lancer le 8 décembre un nouvel abonnement avec publicité, pour 7,99 dollars par mois, tandis que son abonnement de base sans publicité passe à 10,99 dollars, aux Etats-Unis. L'entreprise espère ainsi attirer encore plus de spectateurs, mais aussi diversifier leurs sources de revenus. Bob Chapek a en outre évoqué à demi-mot des coupes budgétaires, notamment dans les dépenses de marketing, et la possibilité de relever encore les prix. « Notre histoire montre que les hausses de tarif (...) ne se sont pas traduites par des augmentations significatives des résiliations. Donc nous pensons que nous avons encore de la marge ».

Christine McCarthy, la directrice financière du groupe, s'attend à une faible progression des utilisateurs payants de Disney+ pendant la saison des fêtes et à une nouvelle accélération début 2023, notamment grâce aux marchés internationaux. Pour le trimestre en cours, Disney+ peut compter sur le film Hocus Pocus 2, sortir le 30 septembre - « la première la plus visionnée de l'histoire » de la plateforme et Andor, une série télévisée ancrée dans le très populaire univers de Star Wars.

Disney+ devrait dépasser les 108 millions de spectateurs américains d'ici la fin de l'année, selon les chiffres du cabinet Insider Intelligence. La plateforme captera ainsi plus de 45% des utilisateurs américains de services de streaming, derrière YouTube, Netflix, Amazon et Hulu (qui appartient à Disney).

Les parcs d'attractions tirent la croissance

Au-delà de sa plateforme de streaming, Disney a déçu avec des revenus de 20,1 milliards de dollars et des profits à 162 millions, en hausse sur un an, mais inférieurs aux attentes. Le marché escomptait un chiffre d'affaires de 21,27 milliards de dollars et un bénéfice net de 797 millions. Sa branche « parcs d'attractions, expériences et produits dérivés » a généré 7,4 milliards de revenus, en augmentation de 36% sur un an, au quatrième trimestre de son exercice décalé. Le géant du divertissement bénéficie de la sortie de pandémie et de l'appétit des consommateurs pour les voyages et les sorties après une longue période de restrictions sanitaires.

ZOOM- Avec 223 millions d'abonnés, Netflix fait toujours la course en tête

Quelque 2,4 millions d'abonnés supplémentaires ont rejoint Netflix cet été, une victoire pour le leader du streaming qui a pris des mesures drastiques après avoir perdu près de 1,2 million d'abonnés au premier semestre. « Merci mon Dieu nous en avons fini avec les trimestres en recul », s'est exclamé, mi-octobre, Reed Hastings, le cofondateur du groupe californien. En tout, d'après son communiqué de résultats, Netflix compte désormais plus de 223 millions d'abonnés, battant son record de fin 2021 (221,8 millions), fruit de deux années de pandémie ultra favorables aux plateformes de divertissement. Elle parie sur 227,6 millions d'abonnés au total d'ici la fin de l'année.

Pour le trimestre en cours, le service peut compter sur le retour de séries plébiscitées comme « Emily in Paris » ou « The Crown », mais aussi sur son nouvel abonnement moins cher avec publicité, disponible dans une douzaine de pays à partir de novembre. Netflix a longtemps refusé cette solution moins prestigieuse, mais la plateforme espère désormais attirer de nouveaux consommateurs et engranger des revenus supplémentaires grâce à cette nouvelle offre. Les dirigeants de la société n'ont pas voulu commenter les rumeurs de prix élevés pour les spots publicitaires, mais ont assuré que les clients étaient au rendez-vous. D'après le cabinet d'études, en août et aux Etats-Unis, les comptes Netflix représentaient 7,6% du temps passé à regarder la télévision, soit l'équivalent de YouTube et largement devant Amazon Prime Video (2,9%) et Disney+ (1,9%).

