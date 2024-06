Aérien : avant son rachat par Air France-KLM, SAS affiche ses ambitions avec Skyteam

Sans doute manquait-il Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM, pour compléter la photo. Mais Anko van der Werff, directeur général de SAS, n'a pas attendu que le groupe français entre au capital de sa compagnie pour prendre la parole aux côtés de Patrick Roux, directeur général de l'alliance globale Skyteam. A l'occasion de l'assemblée générale de l'Association internationale du transport aérien (Iata), qui débute ce lundi à Dubaï, le patron de la compagnie scandinave a affiché ses ambitions au sein de sa future alliance, qu'il rejoindra officiellement le 1er septembre prochain.

Anko van der Werff n'a pas renié son histoire avec Star Alliance, l'alliance concurrente que SAS vient de quitter et dont elle était l'un des « fiers membres fondateurs ». Il a d'ailleurs précisé que c'était la première fois qu'un partenaire fondateur changeait ainsi de camp afin de « montrer la magnitude de ce que SAS était en train de faire ». Mais il s'est empressé d'exprimer son enthousiasme en ajoutant que ce que SAS allait « construire avec Skyteam est bien plus grand et plus important pour nous que ce que nous laissons derrière ».

Alliance véritablement globale

Si la prise de participation d'Air France-KLM à hauteur de 19,9 % du capital - au sein d'un consortium qui va acquérir plus de 60 % des actions au total - n'est clairement pas étranger à ce revirement d'alliance, Anko van der Werff a indiqué que SAS avait agi pour ses propres intérêts. Il a bien sûr mis en avant la relation à venir avec les compagnies membres de Skyteam et l'accès à son réseau mondial, ce qui est la raison même des alliances. Mais il a précisé que « l'objectif stratégique de SkyTeam, et certainement aussi le nôtre, est d'établir des relations plus profondes » que ce qui était possible avec Star Alliance. Avec la possibilité de parler avec l'ensemble des compagnies membres « et pas seulement les plus importantes ».

« Pour nous, il s'agit vraiment d'établir des relations bilatérales avec chacune d'entre elles », s'est réjoui Anko van der Werff, directeur général de SAS.

Le patron de la compagnie scandinave reconnaît néanmoins avoir dû établir des priorités au vu de la rapidité de son changement d'alliance : « Nous nous concentrons automatiquement sur les membres avec les réseaux les plus importants et qui se recoupent le plus avec le nôtre. Nous nous focalisons donc davantage sur Air France-KLM, Virgin et Delta dans un premier temps. »

Accès aux joint-ventures

Et Anko van der Werff ne peut s'empêcher de voir le coup d'après avec l'intégration d'une coentreprise, soit le plus haut niveau de coopération avant la fusion, et qui dépasse largement le cadre des relations entre membres d'une même alliance. Il regarde ainsi avec envie la joint-venture transatlantique entre Delta Air Lines, KLM, Air France et Virgin Atlantic.

S'il existe un partenariat équivalent entre Lufthansa, Air Canada et United Airlines, les anciens alliés de SAS dans Star Alliance, la compagnie scandinave n'a visiblement jamais été invité au sein de ce cercle fermé comme le précise, non sans une pointe d'amertume Anko van der Werf à La Tribune : « Notre objectif est de voir si nous pouvons être inclus. C'est l'une des choses que nous n'avions pas avec Star Alliance et nous aimerions donc l'avoir avec Skyteam. »

Le pactole des Eurobonus

« C'est un gros changement pour SAS », a indiqué pour sa part Patrick Roux, ravi d'accueillir une nouvelle compagnie « mondialement connue pour sa qualité, l'excellence de son service », et surtout les 8 millions de membres de son programme de fidélité Eurobonus, l'un des points forts de SAS. Un point que n'a pas manqué de rappeler Anko van der Werff dans sa prise de parole.

Ce capital apparaît encore plus solide au vu du nombre de voyages par habitant. « Nous sommes à peu près à 4 voyages par habitant par an en Scandinavie », expliquait à La Tribune, il y a quelques mois, Mathieu Blondel, responsable du centre de compétences en aviation au sein du cabinet Arthur D. Little. « Cela va de 3 en Suède, à 4 au Danemark et 7 en Norvège. En comparaison, la France est à 1,8, l'Allemagne à 1,9 et le Royaume-Uni à 2,7. » De quoi alimenter les lignes de l'alliance.

« Vous serez un atout pour Skyteam et ses membres. [...] Nous sommes ravis de vous accueillir cette année dans notre famille », a déclaré Patrick Roux à Anko van der Werff, patron de SAS.

Changement express

Ce changement a été très rapide, avec une concrétisation en moins d'un an, là où il faut 18 à 24 mois habituellement. Anko van der Werff a assuré que la tâche n'avait pas été évidente, mais que SAS ne partait pas de zéro en la matière au vu de son appartenance à Star Alliance. Certains délais restent incompressibles, notamment dans l'établissement des relations avec les différentes compagnies, qui se fait au cas par cas, ainsi que « le goulot d'étranglement » de l'harmonisation des systèmes d'information. Interrogé par La Tribune, il a assuré n'avoir pas reçu le soutien d'Air France-KLM en la matière.

L'occasion pour le patron de SAS de rappeler que le groupe français ne sera qu'actionnaire minoritaire - même si ce dernier vise à devenir actionnaire de contrôle - et qu'ils restent donc dans un processus compétitif. Ce qui devrait faciliter la validation de la transaction par la Commission européenne, particulièrement pointilleuse sur la consolidation du ciel européen et la préservation de la concurrence, comme le montre le rachat d'ITA Airways par Lufthansa, qui n'en finit plus de traîner en longueur. La compagnie italienne n'a d'ailleurs toujours pas quitté Skyteam, comme l'a précisé Patrick Roux.