Air France-KLM déboule dans le capital de sa rivale scandinave SAS

C'est presque le monde à l'envers. Alors que Lufthansa est sur le point d'entrer au capital d'ITA Airways, coiffant Air France-KLM au poteau, le groupe français s'apprête à prendre son concurrent allemand à revers. Il vient d'annoncer sa volonté d'acquérir une participation dans SAS AB, autrement dit la compagnie SAS Scandinavian Airlines. Associé à des acteurs financiers au sein d'un consortium, Air France-KLM va prendre jusqu'à 19,9 % du groupe scandinave pour un investissement en propre de 144,5 millions de dollars.

« C'est un jour important pour SAS et pour Air France-KLM. Nous sommes heureux de faire partie du consortium retenu par le conseil d'administration de SAS. Air France-KLM entend établir des liens commerciaux solides avec la compagnie », s'est réjoui Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM.

Outre l'investissement en propre d'Air France-KLM, le consortium - qui comprend aussi le gestionnaire de fonds Castlelake et le family office Lind Invest - prépare un investissement beaucoup plus large pour recapitaliser SAS en compagnie de l'Etat danois. Ils investiraient ainsi un total de « 1,175 milliard de dollars, dont 475 millions de dollars en actions ordinaires et 700 millions de dollars en obligations convertibles garanties », selon un communiqué.

Cela devrait notamment permettre d'accélérer la sortie de crise de SAS, placée sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.

Des conditions à remplir

Plusieurs conditions devront être remplies préalablement, dont la sortie de SAS de l'alliance globale Star Alliance (emmenée notamment par Lufthansa). A la place, Air France-KLM entend proposer une coopération commerciale renforcée à la compagnie scandinave. « Grâce à son ancrage historique en Scandinavie et à sa marque forte, SAS présente un potentiel considérable pour Air France-KLM. Cette coopération permettrait à Air France-KLM de renforcer sa présence dans les pays nordiques et d'améliorer la connectivité de cette région au bénéfice des voyageurs scandinaves et européens », note ainsi Benjamin Smith.

La transaction devra aussi obtenir la validation des différentes autorités de la concurrence, à l'instar de Lufthansa qui attend toujours le feu vert de Bruxelles pour valider sa prise de participation dans ITA Airways. Il faudra aussi avoir l'aval du tribunal américain chargé de superviser la réorganisation de SAS au titre du Chapitre 11.

Pour rappel, en 2009, des discussions avaient eu lieu entre les deux groupes. SAS avait en effet lancé une procédure de consultation informelle et avait contacté Air France-KLM. Le groupe tricolore avait jugé le dossier intéressant mais sa santé financière préoccupante.