Aéroport de Roissy : le terminal 4 est mort, vive le terminal "H" comme hydrogène

(Crédits : © Charles Platiau / Reuters)

Annoncé par la ministre de la Transition écologique, l'abandon du terminal 4 de Roissy-Charles de Gaulle ne traduit pas le gel des capacités de l'aéroport. ADP doit présenter un nouveau projet en tenant compte des impératifs écologiques et de l'arrivée des avions à hydrogène prévus par Airbus à l'horizon 2035-2040. Pour accueillir de tels avions, un nouveau terminal sera nécessaire. L'aéroport devra préparer l'alimentation de carburants alternatifs mais aussi les infrastructures de production et de stockage de l'hydrogène. Un appel à manifestation d'intérêt est lancé par ADP, Airbus, la Région Île-de-France, Choose Paris Region et Air France-KLM.