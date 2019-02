Air France : Anne Rigail prépare le remaniement de la direction

Nouvelle organisation en vue à Air France. Nommée mi-décembre directrice générale d'Air France, Anne Rigail va, selon des sources concordantes, présenter en fin de semaine une nouvelle organisation de la direction de la compagnie.

La fonction de dirigeant responsable endossée par la DG

Dans ce schéma en cours de finalisation, Anne Rigail va endosser la fonction de "dirigeant responsable", un rôle très important puisque son titulaire garantit auprès de l'administration la mise en oeuvre des moyens techniques et financiers de la compagnie pour l'application des règlements relatifs à la sécurité et à la sûreté. Aujourd'hui, ce poste est occupé par Alain Bernard, directeur général en charge des opérations. En associant les postes de directeur général et de dirigeant responsable, Air France va renouer avec une pratique très courante outre-Atlantique et qui était en vigueur à Air France jusqu'en janvier 2009.

Alain Bernard devait quant à lui avoir la responsabilité du hub, des escales, du cargo et du centre de contrôle des opérations (CCO). Elisabeth Herelier, DGA Cargo lui sera rattaché, tout comme Jean-Yves Chaumet, le nouveau patron du CCO. A noter qu'une partie importante des fonctions du CCO, la préparation et le suivi des vols, a été placée en fin d'année sous l'autorité d'Olivier Dulat, à la tête des "opérations aériennes".

"Regrouper la responsabilité du hub et le CCO peut permettre d'améliorer la performance opérationnelle", explique un bon connaisseur du transport aérien.

Pour rappel, l'efficacité opérationnelle est l'une des priorités de Ben Smith.

Nouveau patron pour Air France HOP

Last but not least, Pierre-Olivier Bandet, directeur général adjoint en charge du programme et de la flotte, devrait prendre la tête d'Air France HOP, la compagnie régionale du groupe, fraîchement rebaptisée ce vendredi 1er février, après six ans passée sous la bannière HOP Air France. Pierre-Olivier Bandet remplacera Alain Malka, qui devrait se voir confier de nouvelles missions.

En charge jusqu'ici de la Transformation, Amel Hammouda, responsable de la Transformation, devrait voir son périmètre élargi.

Interrogé, le groupe n'a pas fait de commentaire