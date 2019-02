Air France rebaptise HOP : ce sera "Air France HOP"

Comme La Tribune l'avait annoncé en début de semaine, le groupe Air France a changé la marque de sa filiale régionale HOP en remettant la marque "Air France" en avant. Ainsi dans un souci de simplification de marque souhaitée par le nouveau directeur général canadien d'Air France-KLM, Ben Smith, "HOP Air France" (le plus souvent appelé HOP) devient "Air France HOP", avec sur les avions, "Air France" en gros, et, en dessous, "HOP" en plus petit.

"Cette évolution permet de rattacher plus distinctement cette offre à la marque Air France, et la renforce en en faisant l'unique point de repère des clients souhaitant voyager sous la livrée tricolore", a indiqué la compagnie.

"Le réseau domestique, et notamment le réseau opéré aujourd'hui sous la marque HOP!, est fondamental pour le 'business model d'Air France" garant de son ancrage territorial et partie intégrante de son histoire et son ADN. Face à la concurrence sur ce marché, nous devons rendre notre offre plus claire et la rattacher plus fortement aux valeurs et aux forces de la marque Air France", a-t-il ajouté.

Forte notoriété de la marque HOP

Reste à savoir néanmoins si les passagers voyageant sur cette compagnie régionale parleront d'Air France ou de HOP. Cela peut prendre un peu de temps. Pas à l'étranger où les clients avaient du mal à comprendre, mais davantage en France. En effet, si le nom a toujours fait débat dans le monde français du transport aérien entre les partisans et les adversaires de la marque HOP, sa notoriété est néanmoins une réalité.