Air France-KLM : après son départ surprise en 2021, Angus Clarke reprend du service et Pieter Bootsma passe à la stratégie

Surprise, revoilà déjà Angus Clarke. Le bras droit de Ben Smith, directeur général d'Air France-KLM, n'aura pas quitté le groupe bien longtemps. Huit mois après son départ inattendu, dévoilé par La Tribune, l'Australien réintègre le comité exécutif en tant que directeur général adjoint exerçant les fonctions de directeur commercial. Cette nomination est accompagnée de celle de Pieter Bootsma. Un temps pressenti pour prendre les rênes de KLM, le Néerlandais devient directeur général adjoint en charge de la stratégie du groupe. En tant que nouveau directeur commercial, Angus Clarke remplace à ce poste Pieter Bootsma. Il aura la charge de présider le « commercial committee qui supervise l'ensemble des activités commerciales au sein d'Air France-KLM », selon le communiqué du groupe.

Ben Smith semble en tout cas ravi de récupérer son homme de confiance, arrivé dans son sillage chez Air France-KLM : « Je suis très heureux de retrouver Angus au sein du groupe Air France-KLM. Il reprendra les activités de Pieter en plus de la gestion de la flotte du groupe. Angus nous apporte sa profonde et riche expertise de l'aéronautique et il saura désormais guider les équipes commerciales pour optimiser et améliorer nos gains de production. »

Le retour du stratège

Directeur général adjoint en charge de la stratégie d'Air France-KLM et directeur commercial et numéro d'Air France, Angus Clarke a créé la surprise en quittant ses fonctions en décembre dernier. Un départ qui s'est fait en bonne intelligence, selon un connaisseur du dossier interrogé à l'époque, la plupart des dossiers majeurs dont il avait la charge étant alors achevés ou en cours de finalisation. La possibilité de fournir un coup de main de temps à autre était même évoquée.

Dans la foulée de son départ, Angus Clarke avait pris la direction générale de la compagnie de leasing britannique Blue Peak Aviation, détenue par le fonds Warwick Capital Partners. Mais l'expérience n'a visiblement pas été concluante au vu de ce retour chez Air France-KLM. Entretemps, il a également intégré le conseil d'administration de Kenya Airways.

Jusqu'à son départ, Angus Clarke était un homme clef dans la direction du groupe mais aussi dans pour la stratégie mise en place par le directeur général d'Air France-KLM. Déjà conseiller spécial entre 2016 et 2018 de Ben Smith, alors directeur des opérations d'Air Canada, il l'a rejoint chez Air France-KLM dès septembre 2018 avec un poste équivalent, avant de gravir les échelons rapidement et d'accumuler les fonctions. Il est entré au Comex en janvier 2019 en prenant la tête de la stratégie du groupe, puis est devenu numéro deux d'Air France en mai 2020, en ajoutant la direction commerciale de la compagnie à son portefeuille. Deux postes créés spécialement pour lui.

Il fait ainsi partie du cercle fermé de Ben Smith aux côtés d'Oltion Carkaxhija et Ben Lipsey. Les quatre hommes se connaissent depuis plusieurs années : ils collaboraient déjà ensemble du temps d'Air Canada. Quelques mois à peine après la nomination de Ben Smith comme directeur général d'Air France-KLM, les trois autres l'avaient déjà rejoint au sein du groupe.

Au sein de ce quatuor reformé, Angus Clarke fait figure de stratège, là où "Oltion" est souvent en première ligne - dans les négociations sociales chez Air France comme dans les relations avec KLM en tant que patron de la transformation d'Air France-KLM, Transformation - et où Ben Lipsey, nouveau patron du programme de fidélité Flying Blue et ancien directeur de cabinet de Smith, se veut plus discret.

Pieter Bootsma reste un pilier du groupe

Dans ce qui s'apparente à un jeu de chaises musicales étalé sur plusieurs mois, Pieter Bootsma récupère l'ancien poste d'Angus Clarke à la stratégie. Selon le groupe, « il définira et mettra en œuvre la stratégie long terme d'Air France-KLM, en coordination avec l'ensemble des parties prenantes du groupe. Il identifiera les opportunités de développement dans ses différentes entités ».

Sa nomination a été saluée par Ben Smith : « Avec 30 ans d'expérience dans notre groupe, Pieter dirigera notre équipe Stratégie afin de bâtir un plan global d'évolution pour faire du groupe Air France-KLM un groupe de pointe dans le futur de l'aviation. Il lui faudra conduire et améliorer un modèle économique innovant de manière à s'adapter à nos ambitions environnementales. Ces objectifs feront partie des priorités de Pieter. »

Après avoir fait partie des favoris pour remplacer Pieter Elbers à la tête de KLM, avant d'être devancé par Marjan Rintel, Pieter Bootsma continue donc d'évoluer au sein du groupe. Sa nomination à la stratégie peut ainsi s'apparenter à une promotion, d'après un observateur. Il conforte ainsi son image de dirigeant néerlandais parmi les plus favorables à Air France-KLM, là où beaucoup défendent l'autonomie de KLM.