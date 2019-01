Air France-KLM franchit la barre des 100 millions de passagers (bien après Lufthansa et IAG)

Grande première pour Air France-KLM. En ayant annoncé avoir transporté en 2018 101,4 millions de passagers (+2,8% par rapport à 2017), le groupe a franchi pour la première fois l'an dernier la barre des 100 millions de passagers transportés en une année. La performance est de taille, mais elle est davantage tirée par la croissance de KLM et de l'activité low-cost Transavia, que par celle d'Air France, laquelle a été pénalisée par 15 jours de grèves au premier trimestre et par le mouvement des Gilets jaunes en décembre qui lui fait perdre 15 millions de recettes. En effet, le trafic de KLM et de Transavia a respectivement progressé de 4,5% et de 7,1%, quand celui d'Air France (la filiale régionale HOP comprise) a stagné (+0,4%).

Décrochage en termes de croissance depuis 10 ans

Ces résultats de trafic traduisent néanmoins le retard pris par rapport aux groupes Lufthansa (qui comprend aussi Swiss, Eurowings, Austrian, Brussels Airlines) et IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling, Level), ses deux rivaux comparables en Europe. Lufthansa a en effet franchi les 100 millions de passagers en 2011 et a dépassé en 2018 les 130 millions enregistrés l'année précédente.

IAG de son côté a franchi ce seuil symbolique en 2016 et a transporté l'an dernier 113 millions de passagers. Même si la mesure de référence du trafic reste les PKT (passagers kilomètres transportés) qui donne meilleure figure à Air France-KLM, ces décalages traduisent néanmoins le décrochage du groupe franco-néerlandais en termes de croissance par rapport aux années 2004-2008, où le groupe était en tête en Europe. Fragilisé par les difficultés d'Air France entre 2009 et 2014, le groupe a limité sa croissance interne et a été incapable de participer aux mouvements de consolidation du ciel européen, quand Lufthansa et IAG ont joué à fond sur les deux tableaux.

Reste à voir ce que donnera la stratégie que concocte le nouveau directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith.