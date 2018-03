Air France-KLM prêt à participer au rachat d'Air India aux côtés de Jet Airways et Delta ?

Quelques mois après avoir scellé une alliance d'envergure avec Jet Airways et Delta qui lui ouvre le marché indien, Air France-KLM et ses deux partenaires sont-ils en train de préparer un coup encore plus gros en se portant candidat à l'achat de la compagnie nationale Air India que s'apprête à privatiser le gouvernement?

C'est ce qu'affirmait ce week-end la presse indienne. Interrogé par La Tribune, Air France-KLM n'a pas fait de commentaire.

Le gouvernement a l'intention de privatiser Air India qui accumule les pertes et affiche une perte de plus de 7 milliard de dollars. Depuis l'apparition de nouveaux acteurs privés il y a une quinzaine d'années, la compagnie indienne n'a cessé de perdre des parts de marché, malgré sa fusion il y a une dizaine d'années avec Indian Airlines, l'autre compagnie publique à l'époque.

Sortir Air India de Star Alliance

Sur le papier, cette opération peut néanmoins avoir du sens pour Jet Airways, Air France-KLM et Delta. Elle leur permettrait d'accroître leur emprise sur un marché à fort potentiel. Air India (118 avions) apporterait près de 13% de parts de marché supplémentaires à Jet Airways, laquelle détiendrait ainsi environ un tiers du marché intérieur et se rapprocherait du leader Indigo. Cette opération permettrait en outre de sortir Air India de Star Alliance et de son leader européen Lufthansa. Après la faillite de Kingifisher Airlines qui était membre de Oneworld (British Aiways, American...), un tel scénario entraînerait le leadership incontesté d'Air France-KLM en Inde. De quoi accompagner le souhait d'Emmanuel Macron de voir la France est le partenaire européen de référence de l'Inde. On n'en est pas encore là. On imagine mal Lufthansa rester les bras croisés.