Airbus décroche en Bourse après avoir annoncé des retards de livraison et des prévisions financières en baisse

Turbulences pour Airbus. L'avionneur européen a chuté de près de 9% dans les premiers échanges, ce mardi, à la Bourse de Paris, après avoir fait état de difficultés pour ses livraisons d'avions et sa division spatiale qui l'ont contraint à abaisser ses perspectives financières pour 2024.

Airbus, sixième plus grosse entreprise du CAC 40 où elle valait, lundi, plus de 115 milliards d'euros, perdait, vers 9H30 heure de Paris, 8,98% dans un marché en baisse de 0,52%. Vers 11H, le titre descendait encore davantage à -10,39% à 133,32 euros l'action.

Il s'agit de la pire chute du titre depuis mars 2022, ce qui a effacé tous les gains de ce dernier depuis le début de l'année. De plus, cette baisse a entraîné dans son sillage le motoriste Safran, qui a perdu plus de 4%.

Des difficultés de livraison

L'avionneur européen a indiqué, lundi soir, qu'il ne serait pas en mesure de respecter la feuille de route fixée en début d'année : il prévoit de ne livrer que 770 avions, contre 800 annoncés auparavant, en raison de difficultés persistantes de sa chaîne de fournisseurs. Il a également annoncé une nouvelle provision de 900 millions d'euros au premier semestre, liée à « certains programmes spatiaux de télécommunications, de navigation et d'observation ».

Autant de difficultés qui vont venir amputer le bénéfice de l'entreprise. Airbus, qui prévoyait un bénéfice opérationnel ajusté pour 2024 compris « entre 6,5 et 7,0 milliards d'euros », ne table plus que sur 5,5 milliards d'euros.

« Cet avertissement » est stupéfiant, soulignent les analystes de Deutsche Bank, qui ne recommandent plus d'acheter l'action. « La poussière doit retomber avant que nous puissions redevenir positifs. »

Airbus « fait face à plus de défis qu'attendu », résume Chloe Lemarie, analyste de Jefferies. L'annonce est un « vent contraire » à « la crédibilité de la direction sur le marché de l'espace », expliquent les analystes de RBC dans une note.

Une division spatiale coûteuse

Dans le secteur spatial, l'industriel avait déjà dû passer une charge de 600 millions d'euros, l'an passé, en raison de l'estimation du coût de développement et des perspectives commerciales de certains programmes, notamment les nouveaux satellites géostationnaires de télécommunications Onesat.

L'activité spatiale d'Airbus a représenté l'an passé environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 65,4 milliards réalisés par le groupe. Airbus présentera ses résultats semestriels le 30 juillet.

Un secteur aérien en tension Début juin, Olivier Andriès, directeur général du groupe Safran qui motorise en partie la famille A320 NEO au travers de CFM International, avait analysé la situation ainsi pour La Tribune : « Nous sommes dans une situation étonnante : la demande n'a jamais été aussi forte dans le domaine civil comme militaire et l'offre n'a jamais été aussi fragilisée. Nous sommes dans une période de tension entre des clients qui exigent plus de livraisons et une chaîne d'approvisionnement qui peine à y répondre. Mais la filière aéronautique a dû encaisser des chocs successifs : le Covid, puis l'invasion de l'Ukraine, le choc énergétique, le choc inflationniste... Des chocs qui ont secoué toute l'industrie. Cela devrait aller mieux au cours de 2025. »

