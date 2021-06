Après l'Espagne, Alstom signe au Danemark un nouveau méga contrat pour ses trains

C'est le type de méga contrat qui ne court pas les rues en Europe mais Alstom sait les chasser. Après un "fabuleux" contrat de 1,4 milliard d'euros signé avec l'Espagne en mars dernier pour la fabrication de 152 trains, le constructeur français Alstom produira 100 trains électriques régionaux pour la compagnie danoise des chemins de fer DSB. Montant du deal : 1,4 milliard d'euros. Et si l'on rajoute les autres prestations liées à ce contrat annoncé jeudi, comme l'entretien des rames pendant quinze ans, la facture devrait atteindre 2,6 milliards d'euros. L'addition pourrait grimper encore puisque les deux partenaires ont fait état d'une option de 50 rames supplémentaires.

Pour Gian Luca Erbacci, le président d'Alstom Europe, "la base de 100 trains est déjà un lot remarquable", a-t-il relevé, ajoutant que la levée des options "dépendra beaucoup d'Alstom" et de sa capacité à satisfaire son client danois. Selon le constructeur français, "les chemins de fer danois se sont lancés dans un grand plan d'investissement" et c'est le "plus gros contrat ferroviaire de l'histoire du Danemark". Cette flotte s'ajoutera aux plus de 520 trains déjà livrés au Danemark depuis le début de la collaboration en 1999.

Alstom accélère sur la mobilité durable

Les 100 trains électriques baptisés "Fremtidens Tog" (trains du futur), qui seront fabriqués dans l'usine d'Alstom à Salzgitter en Allemagne, doivent être livrés entre fin 2024 et 2029. Les DSB ont choisi une déclinaison du modèle Coradia Stream d'Alstom -vendu à près de 400 exemplaires en Italie, au Luxembourg et au Pays-Bas - capable de rouler à 200 km/h, adapté aux conditions locales.

L'acquisition de ces trains du futur devrait également conforter le groupe dans sa stratégie de mobilité durable. Il n'hésite pas pour cela à multiplier les acquisitions. Début avril, le constructeur français a acheté Areva Energies Renouvelables d'Helion Hydrogen Power, une entreprise spécialisée dans les piles à combustible. "Cet achat s'inscrit dans la stratégie du groupe Alstom visant à étendre et à compléter ses expertises en matière de mobilité durable et intelligente", commentait alors le président du groupe pour la France, Jean-Baptiste Eyméoud.

Lire aussi 4 mnLa SNCF et Alstom dévoilent le "TGV du futur" prévu pour 2024

Ces nouvelles technologies pourraient-elles aider le groupe à décrocher de nouveaux méga contrats ? "Le marché est positif" en Europe, même s'"il n'y aura pas que des contrats d'un milliard" d'euros, a relevé le responsable, citant la Scandinavie, l'Europe de l'Est, l'Italie, l'Espagne, la Belgique ou le Royaume-Uni.

"On est dans le haut de gamme du produit au niveau de la qualité, des finitions, de l'aménagement intérieur et du confort des passagers", a noté M. Erbacci.

Présent au Danemark depuis 1999, Alstom y a déjà livré plus de 520 trains et travaille actuellement à l'installation d'un système de signalisation embarqué répondant aux standards européens ERTMS (pour "European Rail Traffic Management System", système européen de gestion du trafic ferroviaire).

(Avec AFP)