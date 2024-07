« Attaque massive » à la SNCF : le parquet de Paris se saisit de l'enquête

Stupeur à la SNCF, qui a subi dans la nuit une « attaque massive d'ampleur pour paralyser » son réseau de TGV entraînant de graves perturbations alors que se tient, ce vendredi soir, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Au total, 250.000 voyageurs sont touchés ce jour, 800.000 voyageurs sur le week-end.

Et il ne fait pas de doute qu'il s'agit là d'actes de « sabotage » manifestement coordonnés, a rapporté à l'AFP une source proche du dossier. Ces actes ont été commis de manière « concertée, à l'évidence », a-t-on ajouté de même source.

Le parquet de Paris se saisit de l'enquête

En fin de matinée, le parquet de Paris a annoncé se saisir de l'enquête. L'ensemble des services de renseignement est mobilisé pour déterminer l'origine des actes de sabotage dont a été victime le réseau des lignes à grande vitesse de la SNCF, a, par ailleurs, assuré une source sécuritaire à l'AFP. Le mode opératoire, des incendies volontaires sur des installations, ressemble à celui utilisé par l'ultragauche par le passé, a-t-on ajouté de même source.

« Nos services de renseignement et nos forces de l'ordre sont mobilisés pour retrouver et punir les auteurs de ces actes criminels », a confirmé vendredi Gabriel Attal. Le Premier ministre a déploré sur le réseau X « des actes de sabotage (qui) ont été, de façon préparée et coordonnée, menés sur des installations de la SNCF ». « Les conséquences sur le réseau ferroviaire sont massives et graves », a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement sortant va se rendre ce midi à la cellule ministérielle de veille et d'alerte du ministère des Transports, a indiqué son entourage à l'AFP. Il est attendu pour une réunion à 12H15 et tiendra un point de presse à l'issue, a-t-on ajouté.

« Des camionnettes retrouvées »

Le lien avec la cérémonie d'ouverture des JO n'a pas été établi par le ministère et la SNCF, mais il n'est a priori pas à exclure.

« Tous les éléments qu'on a montrent bien que c'est volontaire » et que « ce sont des actes criminels », a déclaré le ministre démissionnaire des Transports, Patrice Vergriete, sur BFMTV ce vendredi matin, évoquant « la concomitance des heures », et « des camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui ».

« Je condamne fermement ces agissements criminels qui vont compromettre les départs en vacances de nombreux Français », a-t-il ajouté sur le réseau social.

« C'est un bout de la France qu'on attaque »

Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, s'est pour sa part dit « absolument désolé de ne pas être capable de faire circuler les trains attendus par les Français ». « Aujourd'hui, c'est les grands départs qui sont attaqués à travers la SNCF. C'est un bout de la France qu'on attaque, c'est les Français qu'on attaque », a-t-il déclaré sur BFMTV. Jean-Pierre Farandou a regretté « un jour de tristesse » et a qualifié de « bande d'illuminés, d'irresponsables » les auteurs de ces actes de malveillance.

La ministre démissionnaire des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques de France, Amélie Oudéa-Castéra, a également dit sur BFMTV-RMC « condamner de la manière la plus ferme ». « C'est proprement consternant », a-t-elle déclaré ce vendredi matin. « Ce sont les Jeux des athlètes qui rêvent depuis des années (...) et on va leur saboter ça à eux? », s'est-elle indignée, ajoutant que ce ne « sont pas les Jeux du gouvernement » mais d'une « nation ». La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a, elle, dénoncé une « volonté de déstabilisation de la France au moment où vont être lancés les Jeux olympiques et paralympiques ».

