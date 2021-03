Au Sénat, Monteils promet que le Grand Paris Express « ira jusqu'au bout »

Plus de trente ans après sa sortie de Sciences-Po Paris, Jean-François Monteils a repassé son « grand oral », cette fois devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Choisi par le gouvernement pour succéder à Thierry Dallard à la présidence du directoire de la Société du Grand Paris, le futur-ex président de la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine a promis que le métro du Grand Paris Express irait « jusqu'au bout ». D'ici à 2030, deux cents kilomètres de nouvelles lignes automatiques et soixante-huit gares doivent sortir de terre à Paris et dans les départements franciliens.

« Il n'y a pas de tronçons détachables les uns des autres », a-t-il déclaré aux sénateurs ce 9 mars 2021. L'idée n'est pas de remettre en cause [le projet] de quelque manière que ce soit. La feuille de route du Grand Paris, c'est ce schéma d'ensemble dont on ne sortira pas », a martelé Jean-François Monteils.

Relisant l'article 1 de la loi du 3 juin 2010 - « le projet du Grand Paris...