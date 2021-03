Qui est Jean-François Monteils, le nouveau conducteur du Grand Paris Express ?

« Un pur produit de la Cour des Comptes jamais passé dans le privé ». C'est en ces termes lapidaires qu'un magistrat financier de la rue Cambon résumait, il y a deux semaines, son collègue Jean-François Monteils, président de la chambre régionale de la Cour des Comptes Nouvelle-Aquitaine. Un poste que va quitter ce dernier dans les prochains jours pour prendre la présidence du directoire de la Société du Grand Paris, l'établissement public qui construit le métro du Grand Paris Express.

Dans la foulée d'un conseil de surveillance, composé d'élus locaux (10 sur 21) et de hauts-fonctionnaires (11 sur 21), qui se prononcera sur sa nomination, Jean-François Monteils sera auditionné, ces 9 et 10 mars, par les commissions dédiées de l'Assemblée nationale et du Sénat. Puis, dès lors qu'il obtiendra la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés par les parlementaires, le président de la République, Emmanuel Macron, pourra procéder à sa nomination en Conseil des ministres.

Dans le même bureau que Castex à la Cour des Comptes

Entré à l'ENA en 1991, année de sortie de Jean Castex, Jean-François Monteils choisit deux ans plus tard, comme l'actuel Premier ministre, la Cour des Comptes. Parmi ses camarades de promotion qui entrent en 1993 dans le même grand corps, Nicolas Revel, fils de l'académicien Jean-François Revel et actuel directeur de cabinet de Jean Castex à Matignon, ainsi que Guillaume Boudy, maire (LR) de Suresnes (Hauts-de-Seine) et secrétaire général pour l'investissement (SGPI - Services du Premier ministre).

« Avec Castex, ils ont partagé le même bureau à la Cour », se souvient ''une vieille connaissance''. « Très vite, Jean-François s'est démarqué par son originalité : il est souvent en bretelle, et même en photo dans l'annuaire de la Cour ! », s'amuse cette même source. « C'est un esprit potache qui est toujours sur le ton de la déconnade, y compris dans ses mails », complète un ''camarade" de la Cour des Comptes. « En arrivant rue Cambon, il s'amusait à faire des canulars téléphoniques aux autres », se rappelle ce magistrat financier.

Piano et trompette

A l'ENA, Jean-François Monteils croise aussi...