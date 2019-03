Didi : même en Chine, le marché des VTC n'est pas rentable

D'après une source financière interne du groupe, sa perte atteindrait 1,6 milliard de dollars sur l'année passée. Comment expliquer cette contre-performance financière de Didi, qui a d'ailleurs subi des pertes successives depuis sa création en 2012, sur un marché chinois immense et à fort potentiel ?

Tout d'abord, comme Uber l'a fait en arrivant dans chaque nouveau pays, Didi a distribué des subventions colossales aux chauffeurs et des coupons de promotion aux utilisateurs, afin d'occuper le terrain. Ensuite, il a englouti d'énormes capitaux dans sa concurrence féroce avec le chinois Meituan, sur les services de VTC et de livraison de repas à domicile. Il a également beaucoup investi pour s'étendre à l'international et dans d'autres secteurs : vélos partagés, véhicules à énergie renouvelable, services financiers...

Le défi de l'insécurité

En particulier, Didi a connu une grave crise de crédibilité : en août dernier, le viol et le meurtre, par l'un de ses chauffeurs, d'une passagère utilisant le service de covoiturage Didi Shun Feng Che a suscité de nombreuses critiques dans le pays. Une affaire similaire avait eu lieu trois mois auparavant. Didi avait pourtant promis des...