Du sang et un regard neuf à la direction d'Air France et au SNPL

Il y aura donc du sang neuf des deux côtés de la table des négociations entre la direction d'Air France et du SNPL (Syndicat national des pilotes de ligne). Des personnes jeunes, avec un autre regard, qui n'ont pas directement vécu les multiples confrontations entre la direction de la compagnie et du syndicat au cours des quatre dernières années. De bonne augure, a priori, pour les négociations catégorielles qui n'ont pas abouti jusqu'ici.

Nomination d'un ou une PDG à Air France

Si le ménage a été fait au sein de la direction avec les départs du directeur général Franck Terner et du directeur des relations humaines, Gilles Gateau, il reste encore un ou une PDG (ou DG) à nommer d'ici à la fin de l'année. Pour l'heure, la direction d'Air France est assurée à titre temporaire par le directeur général du groupe, le Canadien Ben Smith (47 ans), secondé par son bras droit venu également d'Air Canada, Oltion Carkaxhija (42 ans), un ou une PDG va être nommé pour remplacer Franck Terner.

Un président du SNPL Air France qui vole chez Transavia

Nouvelle équipe également au SNPL. Le syndicat a élu ce jeudi 6 décembre un nouveau président de la section Air France, en la personne de Guillaume Gestas, âgé de 44 ans. Sans grande expérience syndicale, il est issu des rangs de la nouvelle majorité au conseil du syndicat, dite « constructive » qui a remporté les élections mardi, face à la ligne dure de l'équipe précédente. Guillaume Gestas va donc remplacer Philippe Evain, dont les quatre ans passés à la tête du syndicat ont été émaillés de nombreux conflits avec la direction. Ingénieur de formation, Guillaume Gestas est commandant de bord détaché chez Transavia., "une cravate verte" plaisantent certains qui y voient un symbole à l'heure où le développement de cette filiale low-cost se pose.

"Cela tombe bien. Cela montre que Transavia est complètement intégré au processus de carrière des pilotes d'Air France", explique un pilote.

À l'exception de Dominique Bonnet et de Jean-François Dupront qui ont la "cinquantaine", l'ensemble du bureau du SNPL Air France est composé de "quadras" . Jean-Marcel Julien et Guillaume Schmid ont été élus au poste de vice-président. Les autres membres du bureau sont Vincent Bossy, Vincent Demantke, Romain Dinh, Philippe Sengel, Jean-Charles Uzel et Elodie Wagner.

Ce bureau va pouvoir fonctionner main dans la main avec le SNPL France, qui regroupe toutes les sections des compagnies basées dans l'Hexagone. Élu président mercredi, Yves Deshayes, est en revanche très expérimenté. Il a d'ailleurs occupé cette fonction dans le passé.