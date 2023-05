Feu vert à la montée de la RATP au capital de Cityscoot

C'est un feu vert qui était très attendu du côté de Cityscoot. L'Autorité de la concurrence a validé aujourd'hui la prise de contrôle conjointe de la société de location de scooters en libre service par la RATP et de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). L'institution s'inquiétait d'un risque de position dominante de la RATP qui jouit toujours d'un monopole sur le transport de voyageurs à Paris et en petite couronne.

Mais après enquête, elle a autorisé « sans condition » l'opération. L'autorité de la Concurrence a considéré que « la RATP n'aura la capacité ni de refuser la distribution de concurrents de Cityscoot sur ses propres services ni d'empêcher la distribution des services de Cityscoot » par d'autres opérateurs de transport.

Assurer la pérennité de Cityscoot

Voilà qui sonne comme une très bonne nouvelle pour Cityscoot, startup créée en 2014 et qui exploite 7.000 scooters en Europe (à Nice, Milan ou Turin), dont 3.000 en région parisienne. La RATP avait annoncé en septembre sa montée au capital de la startup pour en devenir un actionnaire de référence via sa filiale RATP Capital Innovation, en compagnie de la Banque des territoires, filiale de la CDC. Cityscoot était ainsi parvenue à restructurer son endettement et obtenir des fonds propres additionnels afin de se relancer. Le montant de l'opération, ni de la répartition du capital, n'avaient pas été révélé.

Lire aussiLa RATP et la Banque des Territoires sauvent Cityscoot

La RATP s'était alors félicitée de cette montée en capital qui devait permettre « d'assurer la pérennité de Cityscoot et de valider sa stratégie de développement, tournée vers le respect de l'espace public et l'amélioration continue de l'expérience des utilisateurs ». Un enthousiasme partagé par le président de Cityscoot, Bertrand Altmayer, qui dans un communiqué déclarait lui : « Ensemble, nous donnons à Cityscoot les moyens d'un projet ambitieux : être moteur de la mobilité partagée au cœur des métropoles, en tant que leader européen du scooter électrique en libre-service. Grâce à ce réinvestissement significatif du groupe RATP et de la Banque des Territoires, Cityscoot passe d'un statut de startup prometteuse à celui de PME établie. »

271.000 utilisateurs en Ile-de-France

L'entreprise a aussi opéré un changement de stratégie avec une nouvelle feuille de route placée sous le signe de « la frugalité ». En décembre 2021, Cityscoot a, par exemple, arrêté son activité à Barcelone, en Espagne, un marché compliqué avec beaucoup d'opérateurs présents. Et puis, elle a aussi baissé sa flotte parisienne, réduisant de moitié le nombre de scooters dans la capitale. Une manière pour elle d'être plus performante en affinant le maillage du territoire parisien à travers des actions physiques de redéploiement et en réduisant les coûts de maintenance et de recharge. Aujourd'hui, l'application compte 271.000 utilisateurs en Ile-de-France. Des utilisateurs qui réalisent 10 à 15.000 trajets quotidiens d'une durée moyenne de 15 minutes pour 4 km parcourus.

Mais la société de location de scooters s'est aussi illustrée le mois dernier en écopant d'une amende de 125 000 euros. Cityscoot a en effet été condamnée pour avoir géolocalisé ses clients « de manière quasi permanente », selon le gendarme de la vie privée des Français, la Cnil.

« Au cours de la location d'un scooter par un particulier, la société collectait des données relatives à la géolocalisation du véhicule toutes les 30 secondes. En outre, la société conservait l'historique de ces trajets », a expliqué la Commission dans un communiqué. Cityscoot a, de son côté, contesté cette décision.

(Avec AFP)