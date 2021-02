« 40 nuances de Next » est un podcast conçu pendant le confinement par Olivier Mathiot, le président de The Camp, un campus dédié aux nouvelles technologies basé à Aix-en-Provence et Thomas Benzazon, multi-entrepreneur, en partenariat avec "La Tribune", "Maddyness", l'association France Digitale et la French Tech, le label créé par le ministère de l'Economie.