Grèves autour de Noël : pas d'impact sur les déplacements des Français, assure le ministre des Transports

« Il y aura des trains, il y aura des avions ». Le ministre des Transports s'est affiché serein ce mardi 13 décembre, alors que la menace de conflits sociaux pendant les fêtes de fin d'année pèse sur plusieurs compagnies aériennes en France ainsi que sur la SNCF. « Je suis assez confiant qu'il n'y aura pas de fortes perturbations » sur le réseau ferré, a-t-il déclaré sur France 2. Indiquant également : « On n'anticipe pas de fortes perturbations dans l'aérien pour les départs en vacances ».

« Après deux ans de Covid, je crois que les Français ont le droit à du repos, à retrouver leurs familles, à prendre un peu de vacances à Noël », a expliqué le ministre.

Clément Beaune « appelle à la responsabilité » et demande de ne pas « ajouter de la galère » aux « angoisses » et « difficultés » liées « à la situation économique internationale ».

« Quelques perturbations » sur les trains

Du côté des chemins de fer, le conflit reste tendu. Si la réunion avec les contrôleurs la semaine dernière a permis de faire retomber la tension, celui avec les aiguilleurs reste entier puisque SUD-Rail a maintenu son appel à la grève du jeudi 15 décembre à partir de 20 heures jusqu'au lundi 19 décembre à 8 heures, soit la totalité du premier week-end des vacances scolaires. Les aiguilleurs de la SNCF opèrent le réseau et, sans eux, les trains ne peuvent pas rouler.

« Il peut y avoir quelques perturbations », sur « certains axes TGV », reconnaît Clément Beaune. « On travaille d'arrache-pied » pour les « minimiser », a-t-il assuré. « Je pense que le pouvoir d'achat est bien pris en compte dans le dialogue social à la SNCF » au cours de « bonnes négociations », a-t-il jugé.

En fin de semaine dernière, la direction de SNCF Réseau a mis sur la table « une indemnité mensuelle forfaitaire de 60 euros (brut) » versée à partir du mois de juin 2023 de manière pérenne aux agents de circulation pour reconnaître les spécificités de leur métier. Elle a également accepté d'allouer aux aiguilleurs une « remise de service » de 10 minutes à chaque prise de service. Les agents de circulation, qui travaillent en 3x8, doivent en effet arriver plus tôt ou partir plus tard au moment de la relève, le temps de passer le relai à l'équipe suivante.

Insuffisant pour SUD-Rail qui demandait 20 minutes et 300 euros mensuels en plus, « comptant pour la retraite et maintenus en cas d'inaptitude ». « Il reste encore du temps à la direction SNCF pour poursuivre les négociations si elle veut éviter un conflit important », a insisté le syndicat dans un communiqué, appelant les agents de circulation à continuer à « déposer massivement » leurs déclarations d'intention, obligatoires pour se mettre en grève.

« Très fortes chances » que les vols soient assurés



En ce qui concerne le secteur aérien, les menaces de grève émanent de plusieurs compagnies. Ainsi chez Air France, les syndicats UNAC et SNGAF du personnel navigant ont déposé un préavis de grève pour la période du 22 décembre au 2 janvier sur fond de conflit social autour de leur accord collectif.

En parallèle, les pilotes de la compagnie guadeloupéenne Corsair sont appelés à une grève du 16 au 22 décembre. Ils réclament un retour « à leurs conditions de travail pré-Covid » mais aussi une « revalorisation de leur rémunération pour faire face à l'inflation ».

Du côté d'Air Antilles, la compagnie est menacée par un mouvement social des hôtesses et stewards du 17 au 22 décembre, qui dénoncent de « multiples dysfonctionnements dans les conditions d'emploi et de travail du personnel navigant commercial ».

Enfin, le spectre d'une grève pendant la période des fêtes plane également sur la filiale française de la compagnie britannique EasyJet même si aucun préavis de grève n'a encore été formellement déposé au sein du transporteur "low cost".

Malgré ce contexte de tension, Clément Beaune veut rassurer. « Pour ceux qui ont des billets », « il y a de très fortes chances que les vols soient assurés pendant les vacances de Noël » même s' « il peut toujours y avoir des problèmes de dernière minute », estime-t-il.

(Avec AFP)