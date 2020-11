Jean-Baptiste Djebbari : « il faut en finir avec la concurrence déloyale des compagnies low-cost »

(Crédits : Reuters)

PARIS AIR FORUM. Le ministre des Transports estime que la crise peut être une opportunité pour retrouver un cadre social plus juste dans l'aviation. Il a fait le point sur les aides au secteur et aux compagnies et sur les espoirs suscités par l'arrivée des vaccins. Selon lui, "il est normal de demander des contreparties environnementales au soutien massif de l'Etat" mais pas question pour autant de mettre en place une écotaxe sur l'aérien qui supprimerait plus de 120.000 emplois en France.