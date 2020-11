Gagner la bataille du CO2 : la feuille de route des acteurs de l'aérien

L'industrie aéronautique, à l'arrêt pour cause de crise sanitaire, joue son avenir sur la transition énergétique. Son image, auprès des jeunes en particulier, s'est dégradée comme le montre le mouvement « honte de prendre l'avion » parti de Suède et elle doit accélérer sa transformation pour ne plus passer pour un « pollueur » et tenir ses engagements de division par deux de ses émissions de CO2 en 2050 par référence à 2005. Pourtant, le secteur s'estime injustement un bouc-émissaire car il ne représente que 2% du total mondial des émissions de gaz à effet de serre, et ses industriels, depuis plusieurs années, investissent massivement pour réduire leur empreinte carbone. Sans doute ont-ils aussi besoin de mieux mener la bataille de la communication.



