L'intersyndicale d'Air France appelle à la grève en juin : un zakouski avant l'été ?

Après un mois de pause, l'intersyndicale d'Air France, composée de 10 syndicats, a déposé ce vendredi un nouveau préavis de grève pour la période allant du 23 au 26 juin. Quatre jours supplémentaires qui s'ajouteraient aux 15 jours de grèves depuis le 22 février, qui ont déjà coûté près de 400 millions d'euros à la compagnie. Un préavis qui s'annonce coûteux dans la mesure où il va impacter les prises de réservations pour l'été, lesquelles, à ce moment de l'année, se traduisent par des recettes unitaires élevées.

Des annonces lors du CCE du 14 juin?

L'appel à la grève pourrait être levé si la direction accédait aux demandes des syndicats, alors que la présidente par intérim d'Air France-KLM, Anne-Marie Courderc, a promis des "réponses concrètes" lors du prochain Comité central d'entreprise (CCE) le 14 juin. Dans un courrier envoyé aux salariés, elle évoque un malaise au sein qui est "ancien et va au-delà de la seule question salariale" et que devant l'urgence sociale, "nous devons faire en sorte que les prochaines semaines soient utiles pour répondre aux préoccupations exprimées".

Pour autant, affirmer que le malaise social va au-delà de la revendication salariale n'engage que la direction. L'argument avait été utilisé par l'ancien PDG, Jean-Marc Janaillac, pour expliquer le vote négatif des salariés à sa proposition de hausse salariale (+2% en 2018, puis +5% de 2019 à 2021, hors avancement automatique lié à l'ancienneté), quand les syndicats exigeaient et exigent toujours +5,1% pour la seule année 2018. Pour autant, si la direction arrive jeudi les poches vides, il y a peu de chance que les syndicats retirent leur préavis. Or sans mandat du conseil d'administration, difficile néanmoins de voir la direction faire des propositions salariales.

Des grèves sans résultat

Cette position agace les syndicats au plus haut point. Après 15 jours de grève, ils n'ont en effet rien obtenu de la direction. Pis, en ayant refusé la proposition de hausse de la direction (+2% en 2018, +5% de 2019 à 2021), ils ont fait un saut en arrière puisqu'ils se retrouvent avec l'accord de NAO signé par la CFDT et la CFE-CGC qui ne contient que 1% de hausse générale et 1,4% de hausse individuelle. Le tout avec la perspective d'un intéressement moindre, voire inexistant l'an prochain en raison des mauvais résultats financiers attendus cette année, à cause du coût de la grève. Un bilan décevant pour des syndicats qui jouent gros dans la perspective des prochaines élections professionnelles d'ici à la fin de l'année chez les pilotes et en début d'année prochaine chez les personnels. En début de semaine, ils ont agité le spectre d'un été "houleux".

"On leur a laissé du temps" pour nous faire des propositions lors de rencontres bilatérales, "ils n'ont rien dit", a commenté auprès de l'AFP Grégoire Aplincourt, du Spaf (deuxième syndicat de pilotes). En conséquence, "il a été décidé de maintenir la pression".

Si jeudi "Mme Couderc vient dans cette perspective, lever le préavis deviendra impossible. Pourtant nous continuons de penser qu'une sortie" du conflit est "atteignable", a déclaré le secrétaire général de FO Christophe Malloggi.

Reste à savoir comment vont se comporter la base des pilotes. Depuis le début du conflit, les taux de participation sont loin d'être massif puisqu'ils oscillent entre 35% et 12% avec trois syndicats des pilotes réunis.

La direction a-t-elle fait une proposition?

Selon le site internet de Libération, la direction a proposé aux syndicats une rallonge salariale de 3,65% payable en trois fois et étalée jusqu'en février.

"La récente rumeur d'un nouveau préavis a poussé la direction à faire fuiter dans la presse une proposition de revalorisation (étalée sur 2018 et 2019", écrit dans un communiqué l'intersyndicale,

"Ceci est une manoeuvre qui vise à reproduire ce qui a été déjà été refusé par les salarié(e)s d'Air France", ajoute le tract, faisant référence au rejet de la proposition salariale de Jean-Marc Janaillac.