La low-cost américaine JetBlue déboule entre Paris et New York en cassant les prix

Déjà très dynamique l'été dernier, le trafic transatlantique pourrait passer encore un cap cette année avec l'apport du low-cost long-courrier. La compagnie américaine JetBlue lance officiellement son offre entre New-York et Paris, avec des vols quotidiens à partir du 29 juin prochain. Si cette ouverture de ligne vise avant tout à satisfaire la demande américaine, l'objectif est aussi de se faire connaître par la clientèle française avec une offre à l'année.

Visiblement satisfait de ses débuts sur le marché transatlantique deux ans après avoir lancé un vol New York-Londres en pleine pandémie, puis Boston-Londres l'an dernier, JetBlue entend poursuivre son élan. Et pour Jayne O'Brien, directrice du marketing, du produit et de la fidélisation, pas de doute que le prochain gros marché est la France : « Nous allons principalement là où nos clients nous montrent qu'ils veulent voler. Et la destination la plus demandée hors des Etats-Unis est Paris ». La capitale française sera donc desservie tous les jours, toute l'année par les Airbus A321 LR à long rayon d'action (Long range) de JetBlue.

Comme pour Londres, la cabine offrira 138 places sur deux classes. La classe économique comportera 114 sièges, dont 24 avec un espace supplémentaire, tandis que la classe avant, baptisée Mint, s'éloigne largement des standards du low cost. Celle-ci comprendra 22 fauteuils plus deux « studios » à l'avant de l'appareil avec un aménagement plus spacieux et des équipements supplémentaires.

Lire aussiJetblue défie Air France en ouvrant des vols low-cost long-courriers entre Paris et New York

Concurrence dense

JetBlue va donc proposer un peu plus de 25.000 sièges la première année, puis le double les années suivantes. Pas de quoi bouleverser un marché qui approchait les 2,5 millions de sièges avant la crise, et qui compte déjà de nombreux acteurs majeurs comme Air France, Delta Air Lines, American Airlines, United Air Lines. La compétition se jouera sans doute davantage avec les compagnies plus modestes, comme Norse Atlantic Airways et French Bee qui se positionnent aussi sur le segment du low cost long-courrier (le premier avec des A321). Cela sera peut-être aussi le cas avec La Compagnie et sa cabine toute affaires, au vu de ce que propose JetBlue sur sa classe avant.

Pour y arriver la compagnie se veut agressive sur les prix avec un tarif de lancement à 399 euros l'aller-retour en économie et 1.299 euros en business. A titre de comparaison, Norse a mis en place un tarif d'appel de 219 euros en économie et de 528 euros en premium economie sur son Paris-New York, mais en aller-simple et pour des vols qui débuteront fin mars. French Bee affiche de son côté des allers simples à partir de 231 euros.

Lire aussiRapprochement entre Avianca et Gol, OPA de JetBlue sur Spirit..., les grandes manoeuvres reprennent dans le transport aérien

S'établir localement

Jayne O'Brien se garde pour l'instant de donner des objectifs de passagers, de remplissage et encore moins de rentabilité, si ce n'est qu'elle « espère une demande élevée en se lançant en période de pointe » et que si l'on se réfère à ce qu'il se passe pour Londres « les avions seront très pleins ». Elle se veut ainsi très confiante en son produit et ce qu'elle appelle le « JetBlue effect », soit la combinaison de tarifs bas et de services élevés.

La directrice marketing reconnaît qu'elle vise initialement le marché américain, où la compagnie est bien connue avec une large base de clientèle. Mais elle ambitionne de construire une base de clients français et européens en s'appuyant sur les agences de voyages : « J'espère qu'au fil du temps, nous commencerons à développer une clientèle en France et au-delà, qui connaîtra nos produits et nos tarifs avantageux. » Des partenariats pourraient être aussi tissés pour amener les passagers au-delà de Paris, vers le reste de la France et l'Europe continentale, notamment par le TGV.

Pour la suite, JetBlue pourrait bien récidiver sur le marché français avec une ligne depuis Boston, mais des vols vers d'autres destinations européennes pourraient également être étudiés.