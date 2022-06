Le PDG de Corsair, Pascal de Izaguirre, va prendre les rênes de la FNAM

Du changement à la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM), la principale association de compagnies aériennes en France. Selon nos informations, Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair, a été élu président de la FNAM et de la CSTA (confédération syndicale du transport aérien). Il remplacera Alain Battisti, président de la compagnie Chalair, qui passe ainsi le relais après neuf ans et trois mandats. Pascal de Izaguirre prendra ses fonctions le 1er novembre. Il conservera ses fonctions chez Corsair. Il a été élu à l'unanimité avec le soutien d'Air France et des compagnies du groupe Dubreuil, Air Caraïbes et Corsair, avec qui les relations n'ont pas toujours été faciles.

