Air Caraïbes et French Bee tirent à vue sur l'aide d'État à Corsair

(Crédits : Air Caraïbes – Harold Asencio)

Dans la foulée de l'annonce du plan de sauvetage de Corsair dans lequel l'État est impliqué, Marc Rochet, vice-président d'Air Caraïbes et Président de French Bee, deux compagnies contrôlées par le Groupe Dubreuil et CMA CGM, s'inquiète d'une distorsion de concurrence sur les lignes vers l'Outre-mer. Dans l'attente de validation de ce plan par Bruxelles, une plainte n'est pas aujourd'hui à l'étude. Mais Marc Rochet assure qu'il défendra les intérêts des deux compagnies qu'il dirige. Par ailleurs, Air Caraïbes et French Bee prévoient de prendre livraison de quatre A350-1000 d'ici à 2022 et la question de positionner la low-cost French Bee sur les Antilles, un axe jusqu'ici réservé à Air Caraïbes, est posée.