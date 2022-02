Malgré la fermeture d'un grand nombre de pays asiatiques, Finnair maintient le cap sur l'Asie

Fort de son positionnement géographique au Nord de l'Europe, Finnair base depuis des années sa stratégie long-courrier sur l'exploitation des routes polaires très avantageuses pour desservir l'Asie. Une stratégie largement mise à mal par la pandémie et la fermeture quasi continue des frontières du Japon et de la Chine, soit les deux principaux marchés de la compagnie finlandaise. En dépit de deux années quasiment blanches sur ces liaisons, Topi Manner, PDG depuis 2019, n'entend pas renoncer à la desserte de l'Asie, un axe fort de la compagnie depuis de très longues années. Pour avoir une idée de l'importance de l'Asie pour Finnair avant la crise, les chiffres de 2019 sont assez éloquents : la moitié de l'offre (en siège au kilomètre offert) et plus de 40 % des revenus. Les restrictions de voyages drastiques mises en place par un grand nombre de pays asiatiques en 2020 ont donc largement touché la compagnie finlandaise, avec un chiffre d'affaires divisé quasiment par quatre, à 829 millions d'euros, pour une perte opérationnelle de 464 millions d'euros.

Finnair reste déficitaire face à une Asie largement fermée

Topi Manner a beau se réjouir de l'ouverture progressive de certaines destinations comme la Thaïlande et Singapour, sa compagnie subit encore largement l'atonie du trafic avec l'Asie. Les résultats pour l'année 2021, qui seront publiés la semaine prochaine, devraient faire état d'une perte opérationnelle de l'ordre de près de 500 millions d'euros en dépit d'une amélioration du chiffre d'affaires avec la reprise du trafic vers l'Europe et les Etats-Unis.

Le PDG de la compagnie finlandaise admet d'ailleurs qu'il devrait continuer à engranger des pertes opérationnelles lors des deux premiers trimestres de 2022. Et il manque de visibilité pour la suite. Il espère une réouverture d'ici cet été du Japon, son principal marché international, mais concède que cela a pris du retard. Pour l'instant, les frontières sont fermées au moins jusqu'au 28 février dans l'attente d'une décision des autorités japonaises. En ce qui concerne la Chine, le dirigeant ne se fait que peu d'illusions quant à une réouverture prochaine du pays toujours ancré dans sa stratégie "zéro covid".

Une stratégie réaffirmée

Face à ces difficultés persistantes, Finnair ne dévie pas de sa stratégie d'avant crise. Interrogé par La Tribune, Topi Manner n'a pas hésité à réaffirmer l'engagement de sa compagnie sur la connexion entre Europe et Asie, articulée autour de son hub d'Helsinki. Preuve de cette confiance, il vient de dévoiler un investissement de 200 millions d'euros pour renouveler les cabines de l'ensemble de sa flotte long-courrier. En préparation depuis quatre ans, celui-ci a été retardé par la crise sanitaire.

Ces nouvelles cabines seront déployées en priorité vers l'Asie à partir du printemps prochain. La première destination à en profiter sera annoncée le 1er mars et se trouvera bien dans un pays asiatique.

Pour Topi Manner, cet investissement doit aussi confirmer le positionnement de Finnair comme une compagnie premium avec un niveau de service élevé, ce qui peut s'avérer primordial sur les marchés du nord de l'Asie. Cela se traduit par la mise en place d'une nouvelle classe affaires, articulée autour du fauteuil AirLounge développé avec Collins Aerospace. Conçu comme pour offrir "nid" au passager, il a la particularité de présenter une coque fixe sans dossier inclinable pour maximiser l'espace. L'assise offre néanmoins la possibilité de s'allonger entièrement. Cette classe affaires comprendra 30 ou 43 places selon les configurations sur A350 et 28 sur A330.

Offensive sur le segment premium

Le patron de Finnair entend ainsi retrouver sa clientèle fidèle d'avant la crise, mais il se veut aussi conquérant avec l'ambition de trouver de nouveaux débouchés. Et pour cela, il s'attaque au segment du loisir premium avec la mise en place d'une nouvelle classe premium économie. Comprenant 24 ou 26 sièges sur A350 et 21 sur A330, celle-ci va enlever quelques fauteuils en classe affaires mais s'étendra essentiellement vers l'arrière. Elle remplacera ainsi la quarantaine de sièges commercialisés comme "Economy Comfort", qui offraient seulement un peu d'espace supplémentaire pour les jambes.

Une stratégie qui n'est pas sans rappeler celle d'Emirates. Pour installer sa premium économie, la compagnie émiratie a également préféré préserver ses classes avant en dépit du recul du trafic affaires, bien que celui soit probablement durable.

La classe économie pure est également rafraîchie, avec entre autres un nouveau siège sur les A330 et quelques A350. Son nombre de place restera à peu près constant par rapport aux configurations actuelles : 211 ou 265 sur A350 et 230 sur A330.

Des avions déjà prêts

Les nouvelles cabines seront installées sur les 19 A350 de Finnair - dont deux exemplaires restent à livrer fin 2024 et début 2025 - ainsi que sur ses 8 A330. Mis à part les deux A350 en attente, tous les appareils doivent être reconfigurés d'ici fin 2023. Plusieurs d'avions de chaque modèle sont déjà équipés. C'est le cas de l'A350 neuf livré fin décembre, le seul reçu depuis un an et demi. Pour les A330, Finnair a mis à profit la sous-utilisation de la flotte - avec seulement 4 avions sur 8 en service - pour mener les premiers chantiers de rétrofit.

Une fois la flotte long-courrier équipée, Topi Manner pourra alors se consacrer au renouvellement de la flotte moyen-courrier, mais celui-ci n'est pas attendu avant trois ou quatre ans.