Pour la France, les Pays-Bas ne peuvent être au capital d’Air France-KLM et de KLM : il faut choisir

Lancées en mars après l'entrée brutale de l'Etat néerlandais dans le capital d'Air France-KLM au niveau de la participation de l'Etat français (14%), les négociations entre la France et les Pays-Bas pour définir une nouvelle organisation du groupe qui fasse consensus n'avancent pas. Pour rappel, le groupe de travail présidé par Martin Vial, devait initialement rendre ses conclusions fin juin.

De nombreux points de divergences ne sont toujours pas résolus, notamment le poids de l'État hollandais au sein du groupe, désormais plus important que celui de l'État français. En effet jusqu'ici l'État français était présent au capital d'Air France-KLM mais pas à celui d'Air France, alors que l'État néerlandais ne l'était pas au niveau d'Air France-KLM mais l'était au niveau de KLM. Avec deux fondations néerlandaises, il détient même la majorité du capital de la compagnie néerlandaise. Depuis son coup de force, l'État néerlandais est donc à la fois actionnaire du groupe et de sa filiale néerlandaise, alors que la France n'est actionnaire que d'Air France-KLM.

« La discussion avec l'Etat néerlandais porte sur la clarification du positionnement de KLM dans le groupe. Nous, nous souhaitons une normalisation de la structure capitalistique », a expliqué ce vendredi à quelques journalistes Martin Vial, le commissaire aux participations de l'Etat, en rappelant que l'Etat néerlandais est à la fois actionnaire d'Air France-KLM et de KLM », alors que l'Etat français n'est plus dans le capital d'Air France.

Une situation qui pose problème selon lui :

Pour lui, l'Etat néerlandais doit choisir : être au capital d'Air France-KLM ou à celui de KLM.

« C'est évident, on ne peut pas être en haut et en bas. A partir du moment où le motif annoncé (par l'Etat néerlandais pour justifier son entrée dans le capital d'Air France-KLM, NDLR) est de dire qu'on veut avoir notre mot à dire sur la politique du groupe et à travers cela sur la défense des intérêts néerlandais, si l'on est en haut, cela ne sert plus à rien d'être en bas. Les actionnaires d'Air France-KLM ne sont pas dans les filiales du groupe», a-t-il précisé.