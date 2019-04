Air France-KLM : « L'État néerlandais doit se retirer du capital d'Air France-KLM » (Spinetta)

À la veille de son quinzième anniversaire, le 3 mai prochain, Air France-KLM connaît une grave crise de gouvernance. Le groupe est déchiré par les querelles intestines entre d'un côté Air France-KLM et Air France et de l'autre KLM. En mars, l'entrée surprise de l'État néerlandais dans le capital du groupe au niveau de la participation de l'État français (14 %), avec la volonté affichée de peser sur la politique du groupe pour protéger les intérêts néerlandais, a mis en lumière la cassure entre les deux camps qui ne cessait de se dessiner depuis des années.

Si le nouveau directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith, a pour l'instant apaisé la situation sociale à Air France après avoir sorti son carnet de chèques, son arrivée a suscité inquiétude et colère côté néerlandais.

Les rumeurs sur la spécialisation de KLM sur le trafic loisirs pour laisser la clientèle dite « premium » à Air France, l'accord signé entre la direction d'Air France et les pilotes prévoyant un plan de développement plus important à Air France qu'à KLM, la volonté de Ben Smith de revenir à davantage d'intégrations dans le groupe pour gagner en efficacité, ont été perçus par La Haye et l'opinion publique...