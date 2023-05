Prévue sur dix ans, l'opération relifting des TER régionaux de la SNCF a commencé

Le programme OPTER de la SNCF, qui consiste à massifier des rénovations de matériel de transport régional de voyageurs, est entré dans sa phase opérationnelle. La première rame rénovée, pimpante et peinte aux couleurs du Grand-Est, a été présentée le 26 mai au Technicentre industriel de Bischheim (Bas-Rhin). La première d'une série de 931 rames qui, toutes régions confondues, représenteront un investissement cumulé de 2,1 milliards d'euros jusqu'en 2031.

Douze régions françaises (et les Chemins de fer luxembourgeois, qui ont adhéré au programme Opter) offrent à la SNCF un chantier majeur. Les opérations dites de "mi-vie" consistent à reprendre l'intégralité de la rame. Chaque articulation est désaccouplée, chaque caisse entièrement dégarnie. Tous les éléments électriques et mécaniques sont démontés. L'objectif consiste à reprendre d'éventuelles corrosions avant la remettre l'ensemble en peinture, de regarnir les sièges et de réaliser un nouvel habillage intérieur. Diverses améliorations techniques (filtres, éclairage, climatisation) sont apportées, visant à rendre le matériel plus confortable et moins énergivore. « 40 % des TER français vont être rénovés d'ici 2031 dans nos dix Technicentres industriels mis à contribution », a calculé Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Le coût unitaire d'une rénovation s'établit en moyenne à « un tiers du prix d'un train neuf » selon Christophe Fanichet.

Du confort... et des places debout

La rame AGC (autorail à grande capacité) X76533, fabriquée originellement par Bombardier, est la première de cette longue série de trains rénovés. Après avoir circulé pendant quinze ans sur les voies du Grand-Est, elle a reçu dans les ateliers de la SNCF à Bischheim une modernisation qui se veut exemplaire. « Le train offre davantage de confort et des espaces recomposés, un meilleur accès PMR et des porte-bagages réservés, davantage de place pour les vélos et de nouveaux supports ischiatiques », détaille Stéphanie Dommange, directrice régionale du TER Grand-Est. Entendez : des places sont aménagées pour voyager debout, les trains étant souvent bondés en périphérie de Strasbourg ou sur l'axe ferroviaire nord-sud lorrain. Les conducteurs n'ont pas été oubliés : pour leur confort, ils bénéficieront d'un siège à support pneumatique, de nouveaux aménagements ergonomiques en cabine et pour la sécurité, d'inédites caméras de rétrovision.

Pour mener à bien son chantier, le Technicentre industriel de Bischheim a eu droit, lui aussi, à une rénovation. 50 millions d'euros ont été investis dans la construction d'un atelier supplémentaire, où tous les outils sont connectés grâce à un inédit protocole de numérisation 5G. Ce hall industriel de 10.000 mètres carrés, où les rames sont mises en morceaux puis reconstruites, offre une étrange configuration sans aucun rail au sol. « Nous menons ici une expérience dans le cadre d'un consortium scientifique avec l'Université de Lorraine, Nokia et l'institut allemand de recherche Fraunhofer d'Erlangen », explique Clément Poulain, responsable du schéma directeur du Technicentre de Bischheim. Sur une durée de trois ans, ce projet de recherche vise à établir de nouveaux usages de la 5G dans l'industrie. Le site prévoit ainsi de réduire de 20 % ses coûts de production.

Aménagé en usine connectée, le hall du Technicentre de Bischheim dispose d'équipements numériques qui localisent chaque outil, chaque opérateur, chaque pièce démontée. Soit des milliers d'actifs, tracés en vue d'améliorer la productivité. Des caisses dénudées de trains circulent à l'intérieur du bâtiment dans un ballet silencieux, déposées sur des fardiers téléguidés. Spécialisé depuis quatre décennies dans l'entretien des rames TGV Duplex et Ouigo, Bischheim a trouvé une nouvelle jeunesse à la faveur de ce contrat. Le site emploie 769 agents SNCF et 63 alternants, répartis entre une vingtaine de corps de métier liés à la rénovation (peintres, électriciens...).

Le Grand-Est, en tête de liste

Le Grand-Est, qui consacrera 559 millions d'euros à la rénovation de 166 rames "TER Fluo", tient à se poser en chef de file de ce programme national. « Ici, ce ne sont pas 40 % mais 60 % des TER qui vont être rénovés », indique Thibaud Philipps, vice-président du Conseil régional du Grand-Est délégué aux transports. En décembre 2022, le lancement raté du réseau express métropolitain (REME) de l'agglomération strasbourgeoise avait défrayé la chronique, l'exploitant manquant à la fois de trains et de personnel. La SNCF et la région, autorité organisatrice, avaient dû revoir à la baisse leurs ambitions de service intensif et d'horaires cadencés.

L'objectif de 1.000 trains supplémentaires, chaque semaine autour de Strasbourg, n'a pu être tenu. « Nous sommes aujourd'hui à 600 trains en supplément sur le REME, et ces trains rénovés vont contribuer à la mise en place d'un service plus robuste », promet Thibaud Philipps. Après avoir rénové des lignes existantes, le Conseil régional promet le déploiement à venir d'un réseau express d'ampleur identique au REME strasbourgeois sur l'axe nord-sud lorrain et dans le secteur du Grand Reims.