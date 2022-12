Vers un apaisement des tensions entre Île-de-France Mobilités (IDFM) et le gouvernement ? Alors qu'ils s'opposent depuis plusieurs semaines à propos du budget de fonctionnement 2023 de l'autorité régionale des transports, cette dernière, confrontée à une forte hausse de ses coûts liée à l'inflation et à la flambée des prix de l'énergie, doit trouver 950 millions d'euros pour le boucler, lequel ne peut pas être en déficit. Si Île-de-France Mobilités a déjà réuni 300 millions d'euros et compte faire 200 millions d'économies, reste encore 450 millions à obtenir. Une somme qui se répartirait entre une augmentation des tarifs et des ressources nouvelles qui ne pourront être dégagées que si l'État fait un geste, selon la présidente d'IDFM Valérie Pécresse.

Un geste qui serait en bonne voie selon le ministre des Transports, Clément Beaune. « Il y aura un soutien de l'État pour que les usagers soient mieux protégés. (...) Ma responsabilité de ministre des Transports, c'est d'aider la région pour aider les usagers », a-t-il déclaré sur RTL ce mardi 6 décembre.

Clément Beaune ne s'est toutefois pas avancé sur la forme que prendrait l'aide de l'État, notant que les 450 millions d'euros à trouver étaient « le chiffre que donne la région ».

D'après Valérie Pécresse, si le gouvernement ne permet pas à IDFM de trouver de nouvelles formes de financement, les tarifs pourraient augmenter de 20%. L'abonnement mensuel Navigo passerait notamment de 75,20 à 90 euros, et le ticket de métro à l'unité de 1,90 à 2,30 euros. Une solution qu'elle juge « inacceptable » et que ne souhaite pas non plus Clément Beaune. « Je souhaite qu'il n'y ait pas de hausse significative, parce que je pense que ce ne serait pas soutenable dans la période d'inflation que l'on vit », a-t-il commenté.

Bal des ministres sur le sujet

Pas sûr néanmoins que l'heure soit à l'apaisement. « On n'a aujourd'hui aucune proposition concrète sur la table », a réagi auprès de l'AFP la direction d'IDFM. « Les ministres se succèdent et se contredisent », a regretté l'entourage de Valérie Pécresse, pointant du doigt une certaine « cacophonie gouvernementale ».

Hier en effet, le sujet a été évoqué par le ministre des Comptes publics Gabriel Attal. Si ce dernier s'est refusé d'être le « tiroir-caisse » d'IDFM, il a indiqué que l'État est prêt à « travailler » avec l'autorité régionale des transports pour l'aider à boucler son budget 2023 et éviter une hausse brutale du prix des abonnements. « C'est un dossier suivi à très haut niveau, par la Première ministre (Elisabeth Borne), les ministres concernés. On va continuer à travailler avec elle (Valérie Pécresse, ndlr) pour trouver des solutions, pour l'aider », a-t-il assuré. Tout en prévenant : « Mais il faut qu'elle nous aide à l'aider, en regardant les autres possibilités » que la hausse des tarifs pour boucler le budget.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a semblé plus fermé, affirmant être « comptable de l'argent de tous les Français ». « C'est compliqué pour moi d'aller expliquer à quelqu'un qui habite à Nantes, à Nevers ou à Romorantin que je vais prendre de l'argent public qui lui appartient aussi pour aider la région la plus riche de France », a attaqué hier aussi le numéro 2 du gouvernement.

Pécresse menace de bloquer les financements de grands projets

Reste que l'échéance est proche. C'est en effet demain que Valérie Pécresse doit faire adopter le budget de fonctionnement d'IDFM. La présidente ne veut ni baisser l'offre de transport, ni renoncer à ses investissements. Elle a donc demandé à l'État de pouvoir augmenter le versement mobilité - une taxe sur la masse salariale des entreprises de plus de 11 employés - dans les zones les plus denses. Une telle mesure devrait permettre de limiter la hausse du Navigo à 80,80 euros par mois.

Ses autres propositions, comme une baisse de la TVA sur les billets de 10 à 5,5% (dont IDFM aurait empoché la différence), ont déjà été retoquées et ne sont plus d'actualité, selon son entourage.

Si le gouvernement ne fait pas de geste, Valérie Pécresse fait savoir qu'il y aura des conséquences. Dans une délibération qu'elle doit soumettre au conseil d'administration d'IDFM ce mercredi, elle menace de suspendre une série de paiements liés à de grands projets pilotés par l'État. À commencer par la préparation des Jeux olympiques, le métro du Grand Paris et le prolongement du RER E. Elle rappelle d'ailleurs que l'ancien Premier ministre Edouard Philippe s'était engagé début 2020 à lui fournir des recettes supplémentaires pérennes pour financer l'exploitation des nouvelles infrastructures.

(Avec AFP)