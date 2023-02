Réforme des retraites  : des transports ferroviaires encore perturbés mercredi

Après une nouvelle journée de forte mobilisation interprofessionnelle et intersyndicale ce mardi, le trafic restera « perturbé » mercredi selon la SNCF. Fin janvier, entre les deux premières journées de mobilisations, les syndicats CGT Cheminots et SUD-Rail avaient en effet appelé à deux jours de grève consécutifs les 7 et 8 février. Ces appels n'ont pas été suivis par les autres syndicats ferroviaires, notamment l'UNSA, ni dans les autres secteurs.

Sur la longue distance, la SNCF annonce la circulation de 2 TGV sur 3, Inoui et Ouigo confondus. L'axe Atlantique sera le plus touché avec la moitié des trains annulés, suivi du Sud-Est et des liaisons province à province (3 trains sur 5). L'axe Nord et les Ouigo seront davantage préservés (2 trains sur 3) et l'Est connaîtra un trafic quasi-normal. A l'international, seul le Lyria vers la Suisse sera véritablement perturbé (3 trains sur 5) alors que le Thalys sera légèrement perturbé et l'Eurostar connaîtra un service normal. Hors TGV, la situation sera plus difficile pour les Intercités avec 1 train sur 2 en journée et pas de service de nuit.

Sur les liaisons régionales, « le trafic TER sera fortement perturbé dans toutes les régions » selon la SNCF, qui annonce la moitié des trains annulés. Sur le réseau d'Ile-de-France, les RER A et B connaîtront un service normal, tandis que le reste du service sera affecté par le mouvement de grève : le D sera le plus touché (2 trains sur 5), suivi du C (1 sur 2) et du E (2 sur 3). Pour les Transilien, les circulations seront très variables selon les lignes entre un trafic normal et très perturbé (1 train sur 5).

Vers la grève reconductible ?

Les syndicats CGT Cheminots et SUD-Rail se réuniront demain matin en assemblée générale pour déterminer la suite à donner à cette mobilisation. Des personnels d'EDF devraient d'ailleurs y prendre part. Les deux syndicats avaient annoncé leur volonté de durcir la protestation contre la réforme des retraites et de « cranter » la mobilisation. La question de la grève reconductible va ainsi se poser, mais aussi celle du calendrier avec le début des vacances scolaires (échelonnées entre le 4 février et le 6 mars selon les zones). En attendant, la mobilisation devrait se concentrer autour de la prochaine grande journée de manifestation, prévue samedi 11 février.