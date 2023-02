Retraites : les contrôleurs aériens, la RATP et la SNCF en grève le 7 février

Nouvelle journée de galère en vue le 7 février. Pour la troisième journée de grève nationale contre le projet de loi sur les retraites, les opérateurs de transport viennent de communiquer sur leurs prévisions de circulation. Sans surprise, à la RATP, le trafic sera « très perturbé » sur les réseaux RER et métro, mais « légèrement perturbé » sur le réseau Bus et « normal » sur le réseau Tramway.

Dans le détail, le trafic sera normal sur les lignes automatiques 1, 3 bis et 4, quand il y aura 1 train sur 2 sur la ligne 4. Les lignes 2 5, 7, 7 bis, 9 et 12 rouleront entre 5h30 et 22 heures, mais seulement 1 train sur 2 ou 1 train sur 3. En revanche, sur les lignes 3, 10 et 11, les trains circuleront uniquement aux heures de pointe, c'est-à-dire de 6h30 à 9h30 voire 11h, puis de 16h30 à 19h30, avec une fréquence d'1 sur 2 ou 1 sur 3.

Pour les lignes 8 et 13, les lignes sont ouvertes partiellement et aux heures de pointe, l'une entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly Diderot, la seconde entre Saint-Denis Université-Les Courtilles et Montparnasse. Quant aux RER A et B, il y aura, en moyenne, 1 train sur 2, avec des horaires des premiers et derniers départs « précisés demain ». Autrement dit, le lundi 6 février.

A la SNCF, seul 1 train sur 3 circulera pour le RER C et les lignes de Transilien H, J, K, L et N, contre 1 train sur 6 pour le RER D et 2 trains sur 5 pour le RER E. En province, ce n'est guère mieux : 3 TER sur 10 en moyenne, 1 Inoui et Ouigo sur 2 en moyenne, 3 Eurostar sur 4, 1 Lyria sur 2 et entre un ou deux aller-retours sur les Intercités de jour.

Dans les airs, la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 20% sur Paris-Orly et communuque sur des « perturbations » et des « retards ».