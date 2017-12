SNCF : retour à la normale gare Saint-Lazare après une panne d'électricité

La circulation des trains a repris depuis 12h15. (Crédits : Charles Platiau)

Une panne d'électricité a perturbé pendant plus de deux heures le réseau Intercités, TER et Transilien transitant par la gare parisienne. Le nombre de voyageurs longue distance concerné est d'environ 2.500 personnes avec des retards s'échelonnant entre 30 minutes et 2h30.