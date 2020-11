Valérie Pécresse : « il faut profiter de cette crise pour réaliser la transition écologique du secteur aérien »

« Peu de gens le savent mais la Région Île-de-France est le premier territoire en France pour l'aéronautique et le spatial, soit plus de 100 000 emplois directs » a rappelé Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France en ouverture du Paris Air Forum 2020, vendredi 20 novembre. La région capitale est aussi le plus grand hub aérien continental avec 108 millions de passagers annuels. La baisse de 80 % du trafic prévue en 2020 est catastrophique pour une « région monde » qui accueille 50 millions de touristes par an, moitié pour le loisir et moitié pour les affaires.

Pour Valérie Pécresse, « il faut profiter de cette crise pour réaliser...