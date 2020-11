Si une industrie peut relever le défi de sa transformation, c'est bien l'aéronautique

Je ne surprendrai personne en disant que je suis passionné d'aviation, mais je ne suis pas non plus dupe devant le besoin impérieux de la rendre compatible avec les enjeux écologiques. L'aéronautique est à mon sens l'une des plus fantastiques avancées dans l'histoire de l'humanité. Au-delà de son rôle fondamental dans les échanges économiques et des millions d'emplois qu'elle a créés, son avènement a eu des bénéfices majeurs sur notre ouverture au monde et nos échanges culturels. Symbole de l'innovation s'il y en a, elle doit continuer à inspirer tous les pionniers qui pourront la faire évoluer.



On ne peut aujourd'hui que constater le déclin dans lequel est plongé ce secteur depuis plus d'un an, combinaison de deux crises successives. Alors même que l'avion était accusé de tous les maux pour son empreinte écologique et que naissait la "honte de prendre l'avion", une pandémie mondiale a cloué au sol la grande majorité des aéronefs, entraînant avec elle une "impossibilité de prendre l'avion". Aujourd'hui l'enjeu n'est autre que la survie du secteur et il faut pour cela revenir à la raison.

L'étude des sources...