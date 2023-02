Vélos et trottinettes électriques : Repair and Run change de braquet

L'effervescence ne se dément pas sur le marché de la micro-mobilité. Spécialiste de la réparation de vélos et de trottinettes « à brancher », la société Repair and Run dont le siège social est implanté à Louviers, dans l'Eure, vient de boucler un nouveau tour de financement auprès du fonds Normandie Participations et du Crédit Agricole pour étoffer son réseau de boutiques-ateliers dans l'Hexagone. Déjà à la tête d'une dizaine de boutiques (en propre ou en franchise), à Paris, Lyon, Marseille, Aix, Bordeaux et Strasbourg, l'entreprise se prépare à en ouvrir une quatrième dans la capitale puis deux à Montpellier et une à Béziers.

Du mobile à la mobilité

Objectif : proposer aux nouveaux aficionados des deux roues électrique un service de réparation express en cœur de ville, avec ou sans rendez-vous et la promesse d'une « approche experte ». Dirigé par la fondatrice du réseau Point Service Mobile (devenu Save Group*), Repair and Run s'inspire du concept développé avec succès par l'intéressée pour la remise en état de smartphones. La société créée en 2017 ne communique pas de chiffre d'affaires.

« Point Service Mobile a été le premier opérateur à proposer une offre de réparation toutes marques de cette qualité et à cette échelle (près de 200 magasins aujourd'hui ndlr). C'est ce même savoir-faire que nous transposons dans la mobilité légère », explique Martine Bocquillon.

Pour industrialiser ses procédés, l'entreprise normande (18 salariés - 35 en incluant les franchisés) a décroché plusieurs agréments avec des constructeurs -tels que le britannique Pure Electric- qui viennent alimenter les programmes de son école de formation en ouvrant leurs livrets techniques. A l'aval, elle a noué des accords commerciaux nationaux avec des gestionnaires de flottes de deux roues comme le marseillais Fatec qui opère pour le compte de La Poste. « Le panier moyen des clients particuliers restant très bas, ce type d'accord permet de consolider le modèle économique mais aussi d'attirer de nouveaux franchisés qui veulent s'adosser à un partenaire solide », souligne Martine Bocquillon. A l'étude également, la création d'une centrale d'achat de pièces détachées.

Un pied dans une grande enseigne

Afin de densifier son réseau, Repair and Run compte aussi sur l'implantation de « corners » au sein des magasins du groupe Fnac Darty. Pour l'heure, trois ateliers sous sa marque ont été installés à titre expérimental dans l'une ou l'autre des deux enseignes à Paris, Bordeaux et Tourville-la-Rivière en Normandie. L'initiative pourrait être étendue si les résultats se révèlent concluants.

Une chose est sûre, le marché est plus que porteur. En 2021 derniers chiffres connus, il s'est vendu en France près de 910.000 trottinettes électriques contre 640.000 l'année précédente et plus de 600.000 vélos à assistance électrique soit une progression de 28%. L'Union Sport & Cycle estime que les ventes de VAE pourraient atteindre les 3 millions en 2030. De toute évidence, le secteur de la réparation se prépare quelques beaux jours.

*Save Group est aujourd'hui dirigé par le fils de la fondatrice, Charles Bocquillon